Иран: Высылка группы дипломатов из Кувейта — неконструктивный шаг

Тегеран, , 17:06 — REGNUM Решение правительства Кувейта о сокращении числа иранских дипломатов — это неконструктивный шаг, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Гасеми, 21 июля сообщает Mehr.

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«Учитывая ситуацию в Персидском заливе, и баланс, сформировавшийся между странами данного региона, решение правительства Кувейта является неконструктивным и может вызвать только разочарование», — заявил Гасеми.

«Политика Исламской Республики Иран в отношении соседей всегда основывалась на добрососедстве и уважении суверенитета других государств», — подчеркнул Гасеми.

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Напомним, 20 июля власти Кувейта вызвали посла Ирана Алиреза Енаяти и заявили о том, что страну должны покинуть 15 дипломатов из 19 иранских сотрудников. Представители дипломатического ведомства Ирана должны покинуть Кувейт через 45 дней.

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