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В Ярославле прошел митинг против единого расчетного центра

Политика

Митингующие посоветовали властям экспериментировать в столице

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В Ярославле прошел митинг против единого расчетного центра
Митинг в Ярославле

Ярославль, 21 июля 2017, 17:01 — REGNUM  21 июля в Ярославле на Красной площади состоялся митинг против действий региональных властей в сфере ЖКХ — внедрение единого расчетного центра по сбору коммунальных платежей («ЯрОблЕИРЦ») и объединения водоканалов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В митинге, организованном ярославским отделением КПРФ, приняло участие около 30 человек. Активисты также собирали подписи под письмом с требованием прекратить внедрение услуг «ЯрОблЕИРЦ».

«Десятки тысяч людей получили завышенные счета за воду и канализацию в июле в Ярославле. Такая же ситуация в Рыбинске и Переславле. Над ярославцами проводят бессовестный эксперимент, люди негодуют. Мы требуем остановить его», — сказал корреспонденту ИА REGNUM лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле нашли «крайнего» в скандале со счетами «ЯрОблЕИРЦ»

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Проблемы ЖКХ