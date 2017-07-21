Порошенко обещает «жесткую реакцию» в Донбассе после «нормандской встречи»

Киев, , 16:59 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что украинско-белорусская граница не станет «границей войны». Об этом 21 июля заявил президент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с президентом Лукашенко в Киеве, передает ИА REGNUM.

«Я в очередной раз получил заверения от вас, господин президент, что территория дружественной для территории Украины республики Беларусь никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины, а украинско-белорусская граница никогда не будет границей войны. В то же время я уверен, что она будет границей нашей дружбы, сотрудничества, границей мира. И важным шагом на этом пути станет завершение процесса её правового оформления, о чём мы также сегодня говорили. И уже соответствующие задачи получила совместная украинско-белорусская демаркационная комиссия. Мы с господином президентом провели плодотворные переговоры», — сообщил Порошенко.

Он сообщил, что Украина «остается верной принципам минских соглашений».

«Теме восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, возвращение к цивилизованным нормам сосуществования на основе принципов международного права мы уделили особое внимание во время нашего с Александром Григорьевичем общения. Я выразил искреннюю благодарность господину президенту за поддержку. Мы ощущаем поддержку не на словах, а на деле… Уверен, что сегодня минские соглашения являются единственным и безальтернативным документом по деэскалации конфликта и деоккупации украинских территорий. Включая вывод иностранных войск, передачу под контроль неконтролируемого участка российско-украинской границы, вывод тяжелой артиллерии, беспрепятственную работу СММ ОБСЕ», — сказал Порошенко.

Он также пообещал «жесткую реакцию», в случае если в Донбассе войска противника не прекратят нарушать режим тишины.

«Провал попыток расколоть евроатлантическую солидарность относительно Украины и показательные успехи украинской власти на пути реформ, к сожалению, агрессор пытается нивелировать кровавой агонией на Донбассе. Уже в понедельник состоятся телефонные переговоры в «нормандском формате». И я буду требовать немедленного реального обеспечения режима прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения. И в случае невыполнения реализации решений «Большой семерки», которые были достигнуты в Италии, в том числе относительно усиления санкций, мы не сможем, и не будем наблюдать за грубым нарушением минских договоренностей. Каждая смерть украинского героя не должна оставаться без очень жесткой реакции», — считает Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля 2017 года в Чернобыле президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что с белорусской территории не исходит никакой опасности для Украины. Он сказал, что белорусы могут приехать в Украину только на тракторе, чтобы помочь в обработке земли.

«Мы можем прийти к вам или приехать только на тракторе — помочь вам обрабатывать землю, если нужно. Что мы и делаем — вы помогаете нам, наши крестьяне помогают вам. Мы будем работать только во имя мира. У нас нет другой цели. Третий раз говорю, мы — родные люди, и это не только моя позиция, это позиция всего белорусского народа. Нам как можно быстрее нужно прекратить эти междоусобные драчки, прекратить выяснение отношений с оружием, смотреть с опаской друг на друга. У нас прекрасная золотая земля, на которой всегда жили в достатке наши люди», — сказал Лукашенко.