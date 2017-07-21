Украинский чиновник упал в обморок на переговорах Порошенко с Лукашенко

Киев, , 16:47 — REGNUM Переговоры президента Украины Петра Порошенко с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые прошли сегодня, 21 июля, в Киеве, были не только оживлены полуголой негритянкой, но и омрачены обмороком одного из членов украинской делегации. Видеозапись произошедшего распространил сегодня, 21 июля, украинский телеканал «112 Украина».

Во время пресс-конференции по итогам переговоров член делегации Украины неожиданно потерял сознание. Выступавший в этот момент Лукашенко прервал свою речь и сказал:

«Надо взять стул. Возьмите стул человеку», — посоветовал Лукашенко.

Президент Украины Порошенко подошел к упавшему в обморок чиновнику, которого обступили его коллеги. Он поинтересовался, жив ли пострадавший, и потребовал немедленно вызвать доктора.

Другие члены украинской делегации подхватили тело своего коллеги и вытащили его из зала, где проходила пресс-конференции.

По данным СМИ, в обморок упал 61-летний председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко.

Когда его вынесли из зала, Лукашенко попытался пошутить:

«Вот и насыщенные переговоры. Не надо перетруждать наших членов правительства», — сказал белорусский президент.

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