Полуголая негритянка пыталась сорвать переговоры Порошенко с Лукашенко

Киев, , 16:34 — REGNUM В Киеве церемонию подписания украинско-белорусских документов, на которой присутствовали президенты двух страны — Пётр Порошенко и Александр Лукашенко, попыталась сорвать чернокожая полуголая женщина. Кадры инцидента распространил сегодня, 21 июля, телеканал «112 Украина».

В Киеве сегодня проходили переговоры президентов Украины и Белоруссии. По итогам переговоров состоялась церемония подписания двусторонних документов.

В самом начале церемонии, когда Порошенко и Лукашенко заняли свои места возле стола, где представители министерств и ведомств двух стран подписывали украинско-белорусские соглашения, к лидерам Украины и Белоруссии стала прорываться чернокожая женщина с оголённой грудью.

Она выкрикивала лозунг «Жыве Беларусь!», который также был написан на её теле.

Однако охрана президентов сработала чётко и прорваться к ним полуголой женщине не удалось. Судя по всему, это была активистка так называемого движения Femen.

Охрана быстро отсекла женщину и выволокла её из зала.

Стоит отметить, что в ходе переговоров в расширенном составе Лукашенко заявил следующее:

«Мы, русские, украинцы — это ядро цивилизации в этой части европейского континента… Это составляет основу наших отношений. И я вам благодарен за то, что вы уделяете этому серьезнейшее внимание. Вы поставили это в основу наших отношений. Все остальное приложится», — сказал белорусский президент.

Порошенко ничего не сказал в ответ на слова Лукашенко о белорусах, украинцах и русских, а лишь поблагодарил президента Белоруссии за представительную делегацию на переговорах.

«Я благодарен, что привезли очень представительную делегацию. Рассчитываю, что сегодня мы наметим новые форматы, новую дорожную карту, новые шаги и ориентиры, которые смогут еще более увеличить наше с вами эффективное сотрудничество», — сказал Порошенко.

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