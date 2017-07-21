Додон осудил провокацию парламента Молдавии «в канун визита Рогозина»

Кишинёв, , 16:29 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон «категорически осудил» принятое парламентом Молдавии заявление с требованием вывести российские войска из Приднестровья. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Додон назвал этот шаг очередной провокацией «в канун визита» в Молдавию вице-премьера РФ Дмитрий Рогозина.

«Данные действия направлены на ухудшение отношений с Российской Федерацией и подрыв тех успехов, которых удалось достигнуть совместно с российским руководством, а именно, в области экспорта молдавской продукции, ситуации с мигрантами, регионального сотрудничества, образовательных и гуманитарных программ. Данная провокация вписывается в череду действий со стороны парламентского большинства под руководством Демпартии по нагнетанию обстановки в регионе и, в первую очередь, по отношению к России и в канун визита заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина в Молдову. Напомню лишь о некоторых подобных демаршах правящей коалиции: высылка российский дипломатов, борьба с так называемой российской пропагандой, отказ от участия в работах структур СНГ», — отметил Додон.

Он убежден, что подобные заявления «не могут разрабатываться и приниматься самими властями без влияния извне». «Категорическим образом осуждаю подобного рода провокации. Подчёркиваю, Молдова является нейтральным государством, а решение подобных вопросов должно быть достигнуто исключительно в рамках мирного и конструктивного подхода, без провокаций и в контексте объединения двух берегов Днестра и никоим образом не посредством подобных провокационных заявлений. Вновь хочу обозначить мою чёткую позицию — я выступаю за всеобъемлющий диалог с представителями Приднестровья и решение, прежде всего, проблем простых людей по обе стороны Днестра», — подвел итог Игорь Додон.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Молдавии 21 июля — в день 25-летия подписания мирного соглашения 1992 года об урегулировании молдавско-приднестровского конфликта — принял антироссийское заявление с требованием вывести войска и вооружения России из Приднестровья. За это проголосовали депутаты правящей Демпартии, а также либералы, либерал-демократы и «народные европейцы». Парламент также обратился к президенту Додону с призывом «содействовать любыми способами, имеющимися в распоряжении, принятию Генеральной ассамблеей ООН резолюции о выводе российских вооруженных сил, незаконно находящихся на территории нашей страны».

Справка ИА REGNUM :

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.

«Стамбульские обязательства» 1999 года в части вывоза вооружений из Приднестровья, взятые Россией в контексте ДОВСЕ, но при этом носившие двусторонний российско-молдавский характер и не касавшиеся третьих стран, были выполнены досрочно еще в 2001 году. На данный момент в ПМР нет никаких вооружений, которые регулируются ДОВСЕ. Более того, в июле 2007 года РФ ввела мораторий на соблюдение ДОВСЕ в связи с тем, что договор не был ратифицирован ни одним государством — членом НАТО. А 11 марта 2015 года Россия окончательно вышла из ДОВСЕ.

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