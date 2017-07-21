В Киеве усилили охрану общественного порядка

Киев, , 16:25 — REGNUM Сегодня, 21 июля, в Киеве руководство Нацполиции и Нацгвардии Украины усилило охрану общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что к охране порядка привлечены 900 силовиков. Меры безопасности усилены в связи с визитом иностранных делегаций и проведением футбольного матча.

«Полиция обращается к гражданам с просьбой соблюдать требования действующего законодательства, не создавать конфликтных ситуаций и провокаций, а также способствовать правоохранителям в выполнении их обязанностей по охране общественного порядка», — отмечается в материале.

В свою очередь, 20 июля на брифинге в Донецке заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка ДНР фиксирует переброску украинских радикальных группировок из зоны «АТО» в Киев, передает ИА REGNUM.

«По имеющейся у нас информации, киевские хозяева отзывают подконтрольные им незаконные вооруженные формирования радикалов и концентрируют их в столице и ее окрестностях. Подобные действия уже происходили в Киеве зимой 2013−2014 гг. во время государственного переворота и свержения законной власти. Отличие от тех печальных событий в том, что националисты на тот момент не располагали таким количеством оружия и боеприпасов, как сейчас», — рассказал Басурин.

Кроме того, сегодня в Днепре генпрокурор Украины Юрий Луценко провел совещание с прокурорами. Генпрокурор констатировал, что в первом полугодии 2017 года количество зафиксированных уголовных преступлений снизилось на 14%.

«Статистические показатели за полгода демонстрируют положительные результаты противодействия преступности и обеспечения правопорядка в государстве, в ваших областях. Количество учтенных уголовных правонарушений уменьшилось на 14% и составляет более 317 тыс.», — рассказал Луценко.

По его словам, рост преступности зафиксирован в Запорожской области.

«В стране снизился уровень уголовных правонарушений на 10 тыс. населения, 75 против 86. Однако существенно превышает общегосударственный показатель в Запорожской области — 121 — рост», — уточнил Луценко.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в Киев с официальным визитом прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко. 21 июля у здания администрации президента Украины состоялась официальная церемония встречи Лукашенко.