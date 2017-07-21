90 лет НОАК: Первые лица КНР посетили военную выставку, приуроченную к дате

Пекин, , 16:19 — REGNUM Высшее китайское руководство, включая председателя КНР Си Цзиньпина посетили крупнейшую выставку, приуроченную к 90-й годовщине основания Народно-освободительной армии Китая (НОАК), передает 21 июля агентство «Синьхуа».

Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета КНР, призвал неустанно трудиться на строительство армии мирового уровня.

Высокопоставленные представители китайского руководства в лице премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжана Дэцзяна, председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Юй Чжэншэна, бывшего руководителя отдела пропаганды ЦК КПК Лю Юньшаня, главы Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Вана Цишаня и первого вице-премьера Госсовета КНР Чжана Гаоли также посетили военную выставку, которая прошла в Военном музее китайской народной революции.

Стоит отметить, что Военный музей китайской революции был построен в 1959 году и стал одним из десяти ключевых сооружений, посвященных десятилетию со дня образования КНР. Площадь музея составляет 80 тыс. кв. км, на которых располагаются 22 павильона и свыше 340 тыс. экспонатов, представляющих историческую значимость.

Напомним также, что Народно-освободительная армия Китая была основана 1 августа 1927 года и носила тогда название Рабоче-крестьянской Красной армии Китая.