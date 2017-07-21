Руководство Интерпола примет участие в конференции в Ташкенте

Ташкент, , 16:21 — REGNUM Делегация Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) приняла участие в совещании рабочей группы проекта KALKAN на тему «Презентация оперативных контртеррористических механизмов» в Тегеране. Как сообщает 21 июля пресс-служба РАТС ШОС, на совещании также присутствовали руководители и сотрудники национальных бюро Интерпола и правоохранительных органов 29 стран, представители Управления ООН по наркотикам и преступности, а также Организации экономического сотрудничества.

В ходе совещания организаторы и участники обсудили международные и национальные методы противодействия терроризму: механизмы розыска и идентификации террористов; методики и проблемы расследования преступлений террористического характера, в том числе в интернете; способы выявления фактов финансирования терроризма и другие тематические вопросы и проблемы.

Также состоялся обмен мнениями о потенциале правоохранительных органов стран — участниц Интерпола по расширению международного сотрудничества.

В ходе выступлений делегации РАТС ШОС подчеркивалось, что ключевым приоритетом этой структуры является противодействие иностранным боевикам-террористам.

«В этих целях ведется обмен упреждающей информацией о деятельности МТО «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Хизб-ут-Тахрир аль Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Исламское движение Восточного Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Партия исламского возрождения Таджикистана» и других», — подчеркивается в сообщении.

Делегацией РАТС ШОС также проведены двусторонние встречи с Генеральным секретарем Интерпола Юргеном Штоком, вице-президентом Интерпола Каленом Пеланом, руководителем проекта KALKAN Оканом Айсу, в ходе которых обсуждены состояние, перспективы и направления дальнейшего сотрудничества между организациями.

«Сторонами достигнута договоренность о взаимных рабочих визитах в штаб-квартиру Интерпола в Лион и офис РАТС ШОС в Ташкент. Руководители Интерпола также приглашены принять участие в работе пятой научно-практической конференции РАТС ШОС, запланированной к проведению в ноябре 2017 года», — сообщает пресс-служба.

В ноябре 2014 года РАТС ШОС и Интерпол подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий расширение сотрудничества двух организаций в вопросах борьбы с терроризмом, организованной преступностью и наркоторговлей.

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