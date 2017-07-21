Белгород: кандидат «СР» подал документы о выдвижении на пост губернатора

Белгород, , 16:11 — REGNUM Директор ЗАО «АспектЦентр», депутат областной думы Юрий Осетров, который в середине июля был выбран кандидатом на пост губернатора Белгородской области от партии «Справедливая Россия», 20 июля подал документы в избирком.

Избирательная комиссия Белгородской области на заседании приняла документы о выдвижении Осетрова кандидатом, зарегистрировала его финансового представителя и постановила открыть специальный избирательный счет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, кандидат от «Партии ветеранов России» Эдуард Чаусов, гендиректор ООО «СМУ-55», подал документы о выдвижении 17 июля, депутат Белгородской областной думы Станислав Панов (КПРФ) и помощник депутата Госдумы Константин Климашевский (ЛДПР) сделали это еще раньше.

Также о намерении участвовать в губернаторских выборах заявили действующий глава региона Евгений Савченко («Единая Россия») и член регионального отделения партии «Гражданская платформа» Андрей Маликов. Однако документы о выдвижении они пока не представили.

Выдвижение и регистрация кандидатов продлятся до 31 июля. Для регистрации им нужно будет собрать подписи поддержавших их депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах глав образований в поддержку выдвижения кандидата (5% от общего числа указанных депутатов), а также вместе с документами подать сведения о трех кандидатах в Совет Федерации.

После того, как кандидат представит необходимые документы, избирком в течение 10 дней принимает решение о регистрации или об отказе.

Выборы губернатора Белгородской области пройдут 10 сентября 2017 года, в единый день голосования. Сейчас регионом руководит Евгений Савченко, который идет уже на седьмой губернаторский срок. Он не покидал свой пост с 1993 года. О намерении баллотироваться он заявил еще в феврале, а позже получил одобрение президента Владимира Путина.

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