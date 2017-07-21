Два десятка единиц военной техники покажут на День ВМФ в Североморске

Мурманск, , 16:07 — REGNUM В Североморске 30 июля 2017 года, в День Военно-морского флота России, состоится масштабная выставка вооружения и военной техники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 21 июля в пресс-службе флота.

«Экспозиция армейского корпуса и соединения морской пехоты Северного флота будет включать около 20 единиц вооружения и военной техники, — прокомментировал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. — Это береговой противокорабельный ракетный комплекс «Бастион», бронетранспортёры БТР-80 и БТР-82, основной боевой танк Т-72, с закрытой кабиной, беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», «Гранат-4» и другая техника, включая подвижные средства связи, разведки, ремонтно-эвакуационные средства».

Кроме прочего, по словам Серги, в день ВМФ России в Североморске для посещения будут открыты боевые корабли Северного флота. На причале № 6 — большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков».

Напомним, в настоящее время тяжёлые атомные крейсеры Северного флота готовятся к проходу проливной зоны, отделяющей Северное море от Балтийского. Корабли совершают переход из Североморска в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде в честь дня ВМФ 30 июля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в главном военно-морском параде от Северного флота примут участие около 10 кораблей и судов, в том числе корабли 1 ранга, предназначенные для выполнения задач в дальней океанской зоне: тяжёлый ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».

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