В день подписания мира на Днестре Молдавия потребовала ухода России из ПМР

Кишинёв, , 15:44 — REGNUM Парламент Молдавии 21 июля — в день 25-летия подписания мирного соглашения 1992 года об урегулировании молдавско-приднестровского конфликта — принял антироссийское заявление с требованием вывести войска и вооружения России из Приднестровья. Как передает корреспондент ИА REGNUM, за принятие заявления проголосовали депутаты правящей Демпартии, а также либералы, либерал-демократы и «народные европейцы».

Социалисты выступили против принятия заявления, назвав его «геополитической провокацией» и покинули зал заседаний.

В утвержденном парламентом документе указывается на «неотчуждаемость территории» Молдавии и «недопустимость размещения вооруженных сил других государств» на территории Молдавии ввиду ее «нейтрального» статуса. «Защита территориальной целостности и безопасности государства является приоритетом внешней и внутренней политики Республики Молдова», — говорится в документе.

Парламент Молдавии «с сожалением констатирует, что сегодня, в 25-ую годовщину прекращения военных действий на Днестре, не соблюдается точное выполнение положений Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, подписанного 21 июля 1992 года, в частности, в том, что касается вывода российской армии с территории страны».

В этой связи законодательный орган Молдавии заявляет, что «дальнейшее размещение сил Российской Федерации и наращивание их военного присутствия в восточной части Республики Молдова (имеется в виду территория Приднестровской Молдавской Республики, на которую претендует Кишинев — прим. ИА REGNUM ) представляет собой нарушение конституционных положений, в частности, в отношении независимости, суверенитета, территориальной целостности и постоянного нейтралитета Республики Молдова, а также международного права». Хранени в Приднестровье большого количества боеприпасов, по мнению молдавского парламента, угрожает региональной безопасности.

В этой связи парламент предлагает посредникам и наблюдателям в процессе урегулирования конфликта «инициировать политические дискуссии о преобразовании нынешнего миротворческого механизма в гражданскую миссию с международным мандатом», а Россию — «возобновить и завершить процесс вывода своих войск и вывести свои боеприпасы, оружие и военную технику с территории Республики Молдова в соответствии с релевантными принципами международного права и своими международными обязательствами».

Кишинев также «обращается ко всем международным структурам и государствам мира с призывом поддержать его инициативу по сохранению суверенитета, независимости, территориальной целостности и нейтралитета Республики Молдова, а также содействовать, в той же мере, укреплению его усилий по защите безопасности государства».

Парламент «просит правительство и президента Республики Молдова содействовать любыми способами, имеющимися в их распоряжении, принятию Генеральной ассамблеей ООН резолюции о выводе российских вооруженных сил, незаконно находящихся на территории нашей страны».

Справка ИА REGNUM :

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.

«Стамбульские обязательства» 1999 года в части вывоза вооружений из Приднестровья, взятые Россией в контексте ДОВСЕ, но при этом носившие двусторонний российско-молдавский характер и не касавшиеся третьих стран, были выполнены досрочно еще в 2001 году. На данный момент в ПМР нет никаких вооружений, которые регулируются ДОВСЕ. Более того, в июле 2007 года РФ ввела мораторий на соблюдение ДОВСЕ в связи с тем, что договор не был ратифицирован ни одним государством — членом НАТО. А 11 марта 2015 года Россия окончательно вышла из ДОВСЕ.

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