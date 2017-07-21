Россия и Венесуэла работают над нейтрализацией санкций США

Каракас, , 15:42 — REGNUM Крупнейший производитель нефти в России компания Роснефть ведет переговоры, чтобы обменять ее долю в американской нефтехимической компании Citgo, принадлежащей Венесуэле, на акции в проектах добычи нефти и газа в стране, а также продукцию Citgo, сообщает канал HispanTV.

Российская государственная компания Роснефть обладает 49,9% акций Citgo в качестве залога под выдачу кредита Венесуэле в 2016 году на сумму около $1,5 млрд, так как стране необходимы были ресурсы, чтобы восстановиться от падения цен на нефть и преодолеть сильный экономический спад.

Соглашение с государственной нефтяной компанией Венесуэлы вызвало беспокойство среди американских сенаторов, которые не хотят, чтобы Россия обладала значительной долей энергетических активов в США с возможным нарушением существующих экономических санкций.

Переговоры между Россией и Венесуэлой стали еще более актуальными на этой неделе после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил наложить «сильные экономические санкции» на Венесуэлу, если президент Николас Мадуро не прервет созыв Национальной конституционной ассамблеи.

Напомним, глава правительства США 18 июля сообщил Каракасу о том, что «все варианты находятся на столе», включая запрет на импорт венесуэльской нефти, если правительство Мадуро продолжит процесс формирования Учредительного собрания для реформы Конституции.

Несмотря на угрозы США, венесуэльский лидер настаивает на том, что соберет Учредительное собрание:

«Если Дональд Трамп (…) посмел сказать Учредительному собранию нет, то мы (…) говорим ему да».