Госдума завершила весеннюю сессию и наметила цели на будущее

Москва, , 15:16 — REGNUM В приоритете работы Госдумы на ближайшее время должны стоять реализация послания президента, международное сотрудничество и парламентский контроль. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, закрывая весеннюю сессию 2017 года.

«Говоря о приоритетах, считаю правильным и необходимым остановиться на законодательном обеспечении ежегодного послания президента нашей страны», — рассказал Володин.

По его словам, для реализации послания депутатам надо в общей сложности принять 98 законопроектов. Из них 50 законов уже приняты, еще 23 находятся на рассмотрении Госдумы. Однако 25 инициатив еще не были внесены.

«Нам необходимо вместе с правительством активизировать работу в этом направлении и постараться до конца 2017 года ее завершить», — заявил Володин.

По его словам, до следующего послания было бы «правильно» завершить эту работу.

Кроме того, в приоритете работы Госдумы также развитие ее международной деятельности.

«У межпарламентского взаимодействия и парламентской дипломатии большой потенциал, но нам необходимо наполнять наши контакты с партнерами конкретным содержанием, только в этом случае они будут эффективно развиваться», — подчеркнул Володин.

Помимо этого, спикер Госдумы предложил все депутатам за время каникул продумать и проработать вопрос по совершенствованию парламентского контроля.

«Этот вопрос неоднократно обсуждался буквально на последних заседаниях, поэтому если вы посчитает для себя возможным в ходе встреч с избирателями, и в ходе общения в рамках фракций отработать эти вопросы. Было бы правильно нам обсудить их уже в ходе осеней сессии с тем, чтобы этот формат парламентской работы стал эффективным и решал задачи, которых от нас ждут избиратели», — отметил Володин.

Госдума 21 июля провела последнее пленарное заседание весенней сессии 2017 года. На следующей неделе депутаты отправятся в регионы, а затем на каникулы. На следующее пленарное заседание депутаты соберутся 13 сентября.