Мэр Ярославля обвинил подрядчиков в дискредитации власти перед выборами

Ярославль, , 15:06 — REGNUM 21 июля на общегородском совещании мэр Ярославля устроил очередной «разнос» дорожным подрядчикам. В основном все претензии адресовались «Северному потоку», который исполняет контракт по ямочному ремонту, и контролирующей организации «Агентству по муниципальному заказу ЖКХ города Ярославля».

Владимир Слепцов, недовольный сроками исполнений предписаний, полученных от ГИББД, обвинил «Северный поток» в дискредитации региональных органов власти.

«Ну вы же дискредитируете и правительство области, и нас! Мы на вас рассчитываем. Не можете сами справиться, так скажите об этом. Но вы сами не делаете, и не даете возможности вам помочь. Вот завтра будет солнце, так выведете тогда семь бригад, поставьте задачу: все, что вскрыли, нафрезеровали, надо сделать. И к вам вопросов не будет, мы к вам с уважением будем относиться», — сказал мэр Ярославль Владимир Слепцов.

Под «горячую руку» мэра Ярославля попал и подрядчик «Экоград». Как доложили Владимиру Слепцову подчиненные, эта организация не может выполнить свой функционал.

«Вы вышли — так делайте быстрее, объемы работ увеличивайте с учетом того, что 15 августа нужно все сдать. Я сегодня председателю правительства доложу о ситуации, о том, что вы дискредитируете. У нас выборы, понимаете? Вчера анализировали, что все соцсети заполнены жалобами на вас — отфрезереввали и ничего не делают уже месяц. Ям стало еще больше, лучше бы не трогали вообще. Представляете, мы вам заплатили деньги, чтобы снять проблему в городе, а получается, что мы вы нам за эти деньги добавили еще проблем. Я буду докладывать сегодня же о ситуации», — сказал Владимир Слепцов.

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