Парламент Молдавии выступил за вывод российских миротворцев

Кишинёв, , 14:59 — REGNUM В пятницу, 21 июля, парламент Молдавии утвердил декларацию о выводе из Приднестровья российских миротворцев. Об этом, как передает Sputnik, сообщил спикер парламента страны Андриан Канду.

«Декларация о выводе российский войск с территории страны утверждена голосами 61 депутата, — говорит он. — Это политическое решение».

При этом Канду добавил, что документ вступает в силу с момента утверждения и будет опубликован в Официальном вестнике правительства.

Ранее местное издание Deschide сообщило, что МИД Молдавии отказал РФ в пролете через воздушное пространство страны и посадке в Кишиневе и Тирасполе самолетов ВВС РФ, которые должны были прибыть в Молдавию и Приднестровье для участия в праздновании 25-летия начала миротворческой операции на Днестре.

Читайте также: Массовые протесты охватили Кишинев