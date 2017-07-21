У губернатора Ростовской области – новый советник

Ростов-на-Дону, , 14:50 — REGNUM

У губернатора Ростовской области Василия Голубева — новый советник. Им стал Вячеслав Василенко, недавно покинувший пост заместителя главы региона в связи с выходом на пенсию. Об этом ИА REGNUM проинформировали в донском правительстве 21 июля.

Напомним, Вячеслав Василенко в прежней должности курировал отрасль АПК, сельское хозяйство, природные ресурсы и вопросы экологии. С 2000 по 2008 годы нынешний советник руководил министерством сельского хозяйства.

На должности заместителя губернатора Вячеслава Василенко сменил Виктор Гончаров, позже назначенный первым заместителем губернатора. Но за Гончаровым остались закреплены вопросы аграрной сферы, природных ресурсов и экологии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в правительстве Ростовской области остаётся вакантным кресло министра природных ресурсов и экологии после того, как Геннадий Урбан покинул кабинет. Указ об освобождении Урбана от должности подписал губернатор на основании заявления о расторжении трудового договора по инициативе работника.

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