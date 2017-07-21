В Омске последовали первые кадровые решения после отставки мэра

Омск, , 14:48 — REGNUM Новый руководитель Омска — и. о. мэра Сергей Фролов — определился, с кем из заместителей мэра продолжит работу, а с кем — нет.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 21 июля, в мэрии Омска, Фролов принял решение продолжить работу с большинством действующих заместителей руководителя города. Он переназначил ряд руководителей муниципалитета, в том числе заместителя мэра Ирину Касьянову; заместителя мэра, директора департамента финансов и контроля Инны Парыгину; заместителя мэра, директора департамента правового обеспечения и муниципальной службы Андрея Подгорбунских; заместителя мэра, директора департамента имущественных отношений Евгения Асташова.

А вот заместитель мэра, управляющий делами администрации города Алексей Меньшов своего поста лишился. Трудовые отношения с ним прекращены в связи с истечением срока трудового договора, уточнили в мэрии.

Также сегодня, 21 июля, стало известно, что секретарь регионального отделения «Единой России» Юрий Тетянников уволился с должности первого заместителя главы Омского района. По сообщениям местных СМИ, ему поступило предложение перейти на работу в мэрию Омска на должность вице-мэра.

«Мне предложена эта должность. Я посоветуюсь с коллегами. Если эта задача сейчас наиболее важна, то я приму предложение», — цитирует Тетянникова «СуперОмск».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Вячеслав Двораковский, руководивший Омском с 2012 года, написал заявление об отставке с этой должности с 19 июля 2017 года. Он должен был руководить городом до ноября текущего года, пока депутаты горсовета не определятся с новым мэром (прямые выборы мэра Омска были отменены в 2015 году — прим. ИА REGNUM ).

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По мнению экспертов, опрошенных ИА REGNUM, решение Двораковского об отставке не было добровольным. В частности, политолог Инна Ветренко считает, что это решение было принято на федеральном уровне.

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И. о. мэра Омска был назначен первый заммэра Сергей Фролов.

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