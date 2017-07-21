Госдума обсудит отставку нарушителей закона о «лесной амнистии»

Москва, , 14:47 — REGNUM Госдума поставит вопрос о привлечении к ответственности нарушителей закона о лесной амнистии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля, об этом в ходе пленарного заседания заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Если мы увидим, что кто-то нарушает этот закон, то будем ставить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности таких нарушителей. Хотелось бы, чтобы нас в этом вопросе правительство поддержало», — заявил Володин.

О намерении проследить за исполнением закона ранее заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

«Мы поддержим закон сейчас, но предупреждаем, если правительство получает тот закон, который хочет, со всеми поправками, а потом его не будут исполнять на местах губернаторы и министр природных ресурсов Сергей Донской, то мы потребуем в конце года их отставки в качестве наказания за неэффективное использование лесов», — заявил в ходе пленарного заседания Жириновский.

Правительственный закон о так называемой «лесной амнистии» Госдума приняла в третьем чтении 21 июля. Согласно закону, все участки лесов, которые по законным основаниям оказались в частном владении граждан из-за ошибок в кадастрировании, должны быть амнистированы. Под действие закона не попадут особо охраняемые природные территории и территории объектов культурного наследия.

Инициатива была внесена в Госдуму правительством. В ходе рассмотрение документа, к нему появлялось очень много замечаний и критики. Так, фракция «Справедливая Россия» отказалась поддерживать принятие такого закона.

«Наша фракция будет голосовать против, потому что мы понимаем, что эти якобы благие намерения защитить тех, у кого дачные участки оказались на территории лесного фонда, окажутся тем, что амнистии будут подвергнуты дворцы, а не хижины», — заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

В ходе обсуждения документа в третьем чтении, все фракции, кроме «Единой России» предложили перенести рассмотрение документа на осень, так как финальный текст закона не был готов. Для обсуждения вопроса на пленарное заседание был не запланировано вызван вице-премьер министр Дмитрий Козак, который убедил депутатов в необходимости оперативно принять закон.

Депутаты проголосовали за принятие закона в третьем чтении, однако вместе с ним приняли и постановление, в котором прописали четкий парламентский контроль за исполнением закона. Для мониторинга ситуации в Госдуме будет создана специальная рабочая группа. За исполнением закона также проследит Генпрокуратура, Счетная палата и правительство.