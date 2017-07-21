В Каталонии прошла волна отставок накануне референдума о независимости

Барселона, Испания, , 14:51 — REGNUM Правительство Каталонии в течение последних трех месяцев зафиксировало как минимум двадцать отставок в правительстве и высшем руководстве региона в процессе подготовки референдума о независимости, который назначен на 1 октября. Последним ушла в отставку 20 июля секретарь по вопросам образования Мария Хесус Миер, сообщает El Diario.

Второй по рангу чиновник в министерстве образования Каталонии покинула свой пост вслед за бывшим начальником министром Мерикселл Руис, которая стала одной из жертв правительства на прошлой неделе, выразив сомнение по поводу стратегии по отношению к референдуму.

Помимо Миер в отставку ушел 17 июля директор каталонской полиции Альберт Батлье, а директор аварийно-спасательной службы Федерик Аран ушел на следующий день, после того как 14 июля уволилась министр Жорди Жанэ.

Перемены в правительстве Карлеса Пучдемона начались 3 июля, когда президент Каталонии объявил об увольнении министра по вопросам предпринимательства и знаний Жорди Баижет за «потерю доверия» после высказывания в интервью сомнений по поводу референдума.

Другие увольнения коснулись Секретариата правительства. Помимо этих изменений, в течение последних месяцев наблюдается утечка сотрудников из администрации Каталонии.

Напомним, 9 июня правительство Каталонии, несмотря на противодействие центрального правительства Испании, объявило о том, что 1 октября 2017 года в регионе состоится референдум, в ходе которого каталонцам предстоит ответить на следующий вопрос о том, желают ли они, чтобы Каталония стала независимой республикой.

В то время как центральное правительство, в руках консервативной Народной партии Испании решительно отвергает проведение референдума о независимости в Каталонии, политические партии в парламенте Испании, такие как левая «Подемос», защищают возможность проведения референдума и считают данный механизм «совершенно легитимным».