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Песков не стал комментировать ситуацию вокруг Siemens

Политика

11 июля Siemens подал иск на российскую компанию «Технопромэкспорт»

Москва, 21 июля 2017, 14:41 — REGNUM  Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не стал комментировать заявление немецкого концерна Siemens, прервавшего сотрудничество с Россией по поставкам оборудования для электростанций на уровне лицензионного соглашения.

«Это вопрос этих компаний, по линии которых осуществляется сотрудничество, и по линии этих компаний будет продолжено взаимодействие и диалог», — заявил представитель Кремля журналистам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июля Siemens подал иск на российскую компанию «Технопромэкспорт», обвиняя ее в незаконной установке в Крыму газотурбинных установок его производства. Представитель пресс-службы концерна сообщил, что турбины производства Siemens якобы были поставлены в Крым в нарушение условий договора.

Позже руководство немецкого концерна приняло решение приостановить сотрудничество с РФ по поставкам оборудования для электростанций на уровне лицензионного соглашения.

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