Нацвопрос: в Йошкар-Оле совещались с Путиным — в Уфе митинговали

Уфа, , 14:14 — REGNUM В то время когда президент РФ Владимир Путин проводил 20 июля в Йошкар-Оле заседание Совета по межнациональным отношениям, в Уфе незарегистрированный «конгресс башкирского народа» митинговал. По разным оценкам, протестный митинг собрал от 300 до 400 человек. К удивлению части участников и наблюдателей, в резолюцию акции не вошел пункт «о башкирском языке». Как заявили ИА REGNUM очевидцы, мероприятие немногим отличалось от редких протестных акций в Уфе: было разнородным, не слишком массовым и малопонятным для неполитизированных посетителей.

Митинг за отставку главы Башкирии Рустэма Хамитова, проводимый активистами незарегистрированной организации «Конгресс башкирского народа» (КБН) при участии башкирских националистических организаций и 15 активистов «Открытой России», собрал также отдельных представителей башкирской интеллигенции, уфимцев, протестующих против точечной застройки, функционеров спортивных федераций, бывших сотрудников и чиновников от здравоохранения и образования, противников завода «Кроношпан» и поклонников кураиста Роберта Юлдашева. На мероприятии присутствовало также несколько человек из других городов и районов Башкирии, назывались Нефтекамск и Кумертау.

Сколько их было

Оценки численности участников митинга отличаются в пять раз. Скептики утверждают, что «было человек 200», организатор митинга Ильгиз Султанмуратов — что «в пиковые моменты до тысячи», а не было видно, потому что прятались от жары за пределами площадки «в теньке». Наиболее часто звучали цифры в 300 и 400 человек.

По мнению политолога Ильдара Габрафикова, «несмотря на широкую рекламную кампанию, развернутую в соцсетях представителями ряда организаций и движений, на митинг пришло не более 300 человек, из них почти половина являлись или наблюдателями, или любопытствующими», в эти 300 входят и представители правоохранительных органов, которые обеспечивали безопасность акции.

Как считает общественный активист Дмитрия Чувилин, поддержавший жителей Нефтекамска, в митинге приняло участие около 400 человек.

Не состоялось и масштабного участия представителей «протестного», или «белоленточного» движения. По словам представителя «Открытой России» Артёма Шабалова, от уфимского отделения этого движения на митинге присутствовало 15 человек. «Молодежь, та, что тусуется на митингах против коррупции от штаба Навального, не пришла и не поддержала, так как скептически относится к флагам с волками», — считает гражданский активист, подразумевая под «флагами с волками» атрибутику некоторых башкирских националистических движений.

При этом Шабалов отметил, что ожидал от КБН большего:

«Кроме этнической музыки и акцентов в выступлениях на том, что абстрактные «башкортостанцы» страдают, мероприятие ни по повестке, ни по спикерам не отличалось от любого другого протестного митинга в нашем городе. Массового выступления башкир не было, пара автобусов с районов — это не массовость».

Что их сюда привело

«Ну ладно я сюда пришел, у меня свои причины, но ты, ты-то что тут делаешь, ты ведь никогда не был против Хамитова?» — искренне недоумевали уфимцы, встретив знакомых и слышали в ответ: «Да я и сейчас не против, но у меня тоже дела».

Единства и единодушия не наблюдалось. Разногласия во мнениях по некоторым пунктам повестки акции были даже у стронников одного и того же движения, достаточно ярко это выражалось по рядам противников австрийскго завода «Кроношпан».

"К Хамитову мы относимся нейтрально, пришли сюда, потому что хотим, чтобы в резолюции акции был пункт о «Кроношпане», а на политику нам наплевать!», — уверяли некоторые антикроношпановцы, в то время как одна из представительниц со сцены требовала отставки Хамитова.

«Пришла сюда от отчаянья, надежды нет, но надо же хоть что-то делать, ведь жить на улице не хочется», — призналась обманутая дольщица.

Молодая певица Арина Трофимова поведала, что она «далека от политики, но пришла сюда, потому что попросили друзья». Группа жителей города Нефтекамск и сочувствующие им уфимцы держали плакаты: «Пьяный глава — горе народа», «Давлетов, мы тебя не выбирали», «Искореним коррупцию в Нефтекамске».

Активист, первый отец-одиночка, получивший материнский капитал, Александр Афанасьев пояснил позицию гостей Уфы:

«Почему я пришел на этот митинг? Дело в том, что региональные власти не несут никакой ответственности за свои действия, а страдают простые жители республики. Нынешний глава Нефтекамска Рашит Давлетов подписал 31 декабря 2014 года постановление о выделении земельных участков под строительство домов, которое впоследствии было признано незаконным. Теперь 120 нефтекамцев, получивших землю, заплативших за нее и построивших на ней жилье, остались ни с чем. Чиновники выгоняют их с земельных участков из их собственных домов. Может, пора ввести прямые выборы глав городов и регионов?»

Сотрудники уфимского ипподрома волнуются за судьбу простаивающего конного комплекса, медики пекутся о сохранении койко-мест, функционеры от спорта возмущены сокращением финансирования детского и массового спорта, спортсмен-кикбоксер выразил личную обиду за непредоставление ему гранта на съемку художественного фильма.

Часть присутствующих пришла из-за «языкового вопроса»: одни, чтобы заявить об ущемлении прав башкирских детей в изучении родного языка», их оппоненты — чтобы услышать конкретные примеры «ущемления».

Путин поставил жирную точку

Однако языковой вопрос в полном масштабе поднят не был и не нашёл своего отражения в резолюции митинга, хотя, как утверждает газета «Коммерсантъ», участники митинга планировали выступить против «ущемления прав башкирских школьников на изучение родного языка». Под этим ничем неподтвержденным утверждением (факты об ущемлении прав башкирских школьников не приводились) скрывалось требование изучения русскоязычными детьми башкирского языка в обязательном порядке. Факт, что при этом страдает изучение русского языка, радетелей обязательности башкирского языка не смущал.

По случайному совпадению или нет, но отказ от громких заявлений по языковому вопросу совпал с значимым фактом: в этот же день президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле, заявил о недопустимости снижения уровня преподавания русского языка в национальных республиках и принуждению к изучению неродного языка.

Об этом уже знали некоторые наблюдатели.

«Мне звонят родители уже в течение нескольких часов, делятся радостью: «Нас услышали в правительстве! Путин сказал, что нельзя принуждать изучать неродной язык!» Делятся опасениями: «Посмеют ли теперь нас принуждать изучать неродной башкирский язык? А вдруг скажут, что это просто слова и все равно заставлять будут?» Конечно, слова президента — не простые слова. Тем более, он обещает контролировать ситуацию с изучением языков. Но хотелось бы, чтобы и депутаты нам помогли, чтобы приняли, наконец, поправки, четко гарантирующие невозможность обязывания против воли изучать неродной язык», — рассказала присутствовавшая на митинге родительская активистка Галина Лучкина.

«Путин поставил жирную точку на этой проблеме!», — уверены родительские активисты.

Исполнительный директор КБН и организатор митинга Ильгиз Султанмуратов пояснил глобальный отход от заявленной темы следующим образом:

» Башкирский язык — наш насущный вопрос, мы его будем поднимать на следующих митингах, и в сегодняшних выступлениях и лозунгах тема башкирского языка присутствовала».

Подводя итоги

В целом же на митинге царило добродушное настроение, если не считать, что один из деятелей башкирской культуры довольно грубо оттолкнул представителя СМИ, беседовавшего с молодой певицей, мотивируя это тем, что «артистам надо отдыхать».

Политолог, представитель русской общественности Евгений Беляев благодушествовать не склонен.

«Самое опасное в выступлениях части спикеров до и во время митинга — это формирование стереотипа обделенного народа у башкирской аудитории. Подобное манипуляции уже происходили в период «перестройки» и завершились межэтническими войнами, конфликтами и распадом страны», — отметил эксперт.

Кратким выводом от увиденного и услышанного поделился Ильдар Габдрафиков:

«Еще раз убедился, что наши граждане имеют крепкий иммунитет от вируса национализма, всякая националистическая риторика вызывает у них отторжение».

По мнению эксперта, многие собравшиеся, хотя и выступали от имени народа, представляли только самих себя и определенные силы с реваншистским настроем, и данные личности не имеют сколько-нибудь широкой социальной опоры.

Однако нельзя недооценивать последствия мероприятий, где артикулировался национальный вопрос. Активное освещение их в ангажированных СМИ, а также в социальных сетях способствует формированию негативного информационного фона.

Владимир Путин в Йошкар-Оле еще раз подчеркнул, что задача власти в этой сфере — это, прежде всего, сберечь согласие, которое достигнуто в обществе, в первую очередь обеспечив постоянное взаимодействие и конструктивный диалог власти и институтов гражданского общества.