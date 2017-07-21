Госдума приняла закон о «лесной амнистии»

Москва, , 14:11 — REGNUM Правительственный закон о так называемой «лесной амнистии» Госдума приняла в третьем чтении на последнем пленарном заседании весенней сессии, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

Закон призван устранить противоречия в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Инициатива предлагает подвергнуть амнистии участки лесов, которые по законным основаниям оказались в частном владении граждан из-за ошибок в кадастрировании. При этом, под амнистию не попадут особо охраняемые природные территории и территории объектов культурного наследия.

Кроме того, гражданам теперь не придется доказывать в суде свои права на собственность, если она приобретена законным путем.

Как подчеркнул в ходе пленарного заседания глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»), закон коснется только тех земель, собственность на которые зарегистрирована официально до 1 января 2016 года.

«Законопроектом предусмотрена очень четкая процедура, которая обязывает Рослесхоз в течение 45 дней проверять, насколько законно приобретен тот или иной участок, где зафиксированы пересечения. Далее, в течение 3 месяцев Рослесхоз обязан подать в суд в случае действительно обнаружения таких нарушений. И только после решения суда данные закрепляются в Росреестре», — рассказал Николаев.

Так как законопроект вызвал большое количество замечаний, депутаты вместе с ним приняли текст постановления Госдумы. Согласно нему, будет создана рабочая группа в Госдуме, которая будет следить за исполнением закона совместно с прокуратурой, Счетной палатой и Правительством.

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