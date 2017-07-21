Трасса Дебальцево-Светлодарск полностью свободна от мин

Луганск, , 14:06 — REGNUM Саперы ЛНР завершили разминирование участка дороги Дебальцево-Светлодарск. Об этом 21 июля заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

«Разминирование участка дороги Дебальцево-Светлодарск ранее было предусмотрено Минскими договорённостями для того, чтобы представители ОБСЕ могли его мониторить. Но выполнить данный пункт договора не представлялось возможным из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

К слову сказать, представители СЦКК поспособствовали организации режима тишины в данном направлении. Но и здесь оказалось не все гладко.

«В день разминирования трассы Дебальцево-Светлодарск всё же не обошлось без неприятных сюрпризов от Украины. Киевские силовики открыли огонь по территории ЛНР, в результате чего загорелось поле, засеянное пшеницей. Народная милиция надеется, что после выполненных задач по разминированию дороги обстрелы в данном направлении прекратятся и «хлебное перемирие» всё же наступит», — подытожили в оборонном ведомстве републики.

Огонь погасили, однако часть пшеницы успела выгореть.

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В ЛНР также отметили, что заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг поблагодарил солдат Народной милиции за проделанную работу.