Дело Бендера живет: Песков пожалел покупателя «часов Путина»

Москва, , 14:04 — REGNUM Информация о том, что на аукционе Antiquorum в Монако были проданы «часы президента РФ Владимира Путина», не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Говорит Москва».

«Эти часы не имели никогда никакого отношения к президенту, — сказал представитель Кремля. — Абсолютная уловка, маркетинговый ход, видимо, весьма удачный, судя по сумме».

При этом Песков добавил, что ему жалко покупателя, который приобрел на аукционе «часы Путина».

«Дело Остапа Бендера живет», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Ранее Русская служба ВВС со ссылкой на компанию Monaco Legends сообщила, что на аукционе Antiquorum в Монако были проданы часы, владельцем которых ранее назвали человека по имени «Владимир Владимирович Путин». Информация о том, кто стал новым владельцем часов, источник не сообщил.

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