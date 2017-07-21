Пятница, 21 Июля 2017 года
14:34:18 МСК

Дело Бендера живет: Песков пожалел покупателя «часов Путина»

Политика

«Эти часы не имели никогда никакого отношения к президенту»

Москва, 21 июля 2017, 14:04 — REGNUM  Информация о том, что на аукционе Antiquorum в Монако были проданы «часы президента РФ Владимира Путина», не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Говорит Москва».

«Эти часы не имели никогда никакого отношения к президенту, — сказал представитель Кремля. — Абсолютная уловка, маркетинговый ход, видимо, весьма удачный, судя по сумме».

При этом Песков добавил, что ему жалко покупателя, который приобрел на аукционе «часы Путина».

«Дело Остапа Бендера живет», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Ранее Русская служба ВВС со ссылкой на компанию Monaco Legends сообщила, что на аукционе Antiquorum в Монако были проданы часы, владельцем которых ранее назвали человека по имени «Владимир Владимирович Путин». Информация о том, кто стал новым владельцем часов, источник не сообщил.

Читайте также: «Часы Путина» приобрели за 1 млн евро

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аукционы предметов искусства и исторических раритетов