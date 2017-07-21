В сенаторскую тройку от врио новгородского губернатора вошёл экс-губернатор

Великий Новгород, , 13:48 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин сегодня, 21 июля, предоставил в облизбирком подписи для регистрации кандидатом на пост главы региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, он сдал 137 подписей (131 минимально необходимых и шесть резервных).

Врио главы региона также назвал фамилии троих кандидатов, один из которых, в случае победы Никитина на выборах, будет назначен сенатором — представителем правительства Новгородской области в Совете Федерации.

Это мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев, заместитель губернатора Вероника Минина и бывший губернатор Новгородской области Сергей Митин. Кандидатов он назвал в алфавитном порядке.

«Все эти люди работали и работают в Новгородской области, знают специфику, знают проблемы», — отметил Никитин, заявив что решение примет позже, если новгородцы поддержат его на выборах.

Напомним, в настоящее время сенатором от правительства Новгородской области является Алексей Костюков — экс-глава региона Сергей Митин наделил его этими полномочиями в октябре 2016 года, после избрания прежнего сенатора от исполнительной власти региона Александра Коровникова депутатом Государственной думы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Митин, руководивший Новгородской областью 9,5 лет, оставил свой пост досрочно 13 февраля 2017 года. Вероника Минина в правительстве Новгородской области под руководством Митина занимала пост его первого заместителя, сейчас — одна из шести заместителей Андрея Никитина.