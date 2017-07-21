Радио REGNUM: Главное за 21 июля

Москва, 21 июля 2017, 18:00 — REGNUM
- Сирийская тема: Вашингтон должен переложить на Россию бремя решения вопроса;
- Верная оценка: Путин поблагодарил Израиль за оценку сноса памятников советским воинам;
- На «игле зависимости»: Порошенко назвал условие возобновления закупок российского газа;
- Действия или бездействия: Госдума наделила деловую репутацию новыми критериями;
- Заменить нельзя: Владимир Путин заявил о недопустимости снижения уровня преподавания русского языка в республиках;
- Сесть в лужу: Калининградские власти не связывают зоны подтопления с возведением арены к ЧМ-18.
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Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: второй выпуск за 20 июля