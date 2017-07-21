Путин и Алиев проведут переговоры в Сочи

Москва, , 13:45 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу вечером, 21 июля, проведут переговоры в Краснодарском крае. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что переговоры лидеров двух стран пройдут в городе Сочи, где до этого Путин пообщается с воспитанниками образовательного центра «Сириус».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подготовка к визиту президента РФ Владимира Путина в Сочи ведется в образовательном центре «Сириус». Глава государства посетит заведение, работу которого он курирует лично, 21 июля.

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