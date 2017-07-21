Оппозиционеры Венесуэлы заблокировали движение и коммерцию в столице

Каракас, , 13:41 — REGNUM Целые кварталы столицы Венесуэлы 20 июля оставались заблокированными для движения в результате общей 24-часовой забастовки, организованной оппозицией против президента Николаса Мадуро, что также привело к блокированию работы большей части коммерческих офисов и торговых точек, сообщает El Caribe.

Забастовка, целью которой являлось оказание давления на Мадуро, особенно массовой получилась в восточной части города, где традиционно большее влияние имеет оппозиция, в отличие от западной части столицы, в которой более распространены сторонники нынешнего венесуэльского правительства и курса Уго Чавеса.

В восточной части Каракаса оппозиционеры возводили баррикады из деревьев, проволоки, мебели и мусора, десятки боевиков в капюшонах оказывали сопротивление правительственным силам безопасности, пропуская через свои заграждения только машины скорой помощи.

В центре Каракаса, находящемся под контролем чавистов, более половины магазинов были закрыты, а стеклянные витрины защищали стальными жалюзи или заколачивали фанерой. При этом транспортные средства могли передвигаться достаточно свободно.

Аналогичную картину можно было наблюдать на западе Каракаса. Несколько жителей, опрошенных ИА EFE, высказали свое несогласие с забастовкой.

«Из кризиса приходится много работать», — говорит Уго Кастильо, который впрочем 20 июля не открыл офис своей компании по организации праздников, расположенный на востоке столице из-за того, что его работников запугивают, заставляя не выходить на работу.

«Я устала от этих «забастовок». Работая на востоке, я уже пропустила несколько рабочих дней. Начальство угрожает уволить меня», — говорит молодая женщина, работающая в сфере услуг.

Напомним, 30 июля в Венесуэле должны пройти выборы в Национальное учредительное собрание, созванное по инициативе президента Николаса Мадуро с тем, чтобы изменить Конституцию и «усилить революцию». Однако оппозиция и часть общества рассматривает данную инициативу как попытку чавистов, которые управляют Венесуэлой с 1999 года, «упрочнить диктатуру».