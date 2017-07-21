Клинцевич о заявлении главы ЦРУ: «Они мыслят столь примитивно»

Москва, , 13:24 — REGNUM Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью «Национальной службе новостей» прокомментировал заявление директора ЦРУ Майка Помпео, который ранее обвинил Российскую Федерацию в попытках «усложнить жизнь» США в Сирии.

«Я поражаюсь степени некомпетентности, — заявил Клинцевич. — Сами понимаете, что это солидная организация, имидж которой сформирован очень многими операциями, они скрывают свои мотивы. Они мыслят столь примитивно, я бы сказал по-украински, такое примитивное заявление меня поражает».

20 июля директор ЦРУ США Майк Помпео на форуме по безопасности в Колорадо заявил, что Россия якобы ищет способы «насолить» Вашингтону в Сирии.

«Думаю, они (власти РФ) пытаются найти такие места, где они могут осложнить нам жизнь, и такие, где они могут извлечь нечто полезное для себя», — сказал он.

При этом Помпео добавил, что властям РФ нравится «незамерзающий военный порт», поэтому Москва не уйдет из Сирии.

Читайте также: Глава ЦРУ: Русские любят доставлять неприятности Америке

Читайте также: Пушков: Россия не пытается «насолить США» в Сирии