Госдума приняла закон о компенсационном фонде обманутых дольщиков

Москва, , 12:51 — REGNUM Правительственный закон о создании компенсационного фонда для граждан-участников долевого строительства Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

Государственный компенсационный фонд долевого строительства, который занимается возмещением убытков обманутых дольщиков, теперь получит дополнительное регулирование и новые правила. В частности, теперь он будет формироваться за счет отчисления застройщиков в размере 1,2% от согласованной сторонами цены каждого договора участия в долевом строительстве. Ставка отчислений может изменяться федеральным законом раз в год, после проведения актуарной оценки деятельности фонда.

Разрешение на строительство теперь будет выдаваться проектным компаниям, которые займутся непосредственно стройкой объектов. При этом, компания не сможет возводить несколько объектов одновременно: разрешение выдается только на одну стройку. Как пояснял ранее глава профильного комитета по собственности Николай Николаев («Единая Россия»), крупным застройщикам придется создавать проектные компании под строительство каждого своего объекта.

Кроме того, строительство каждого объекта получает обязательное банковское сопровождение. Проектная компания обязана открыть специальный счет только для расчетов по ведению строительства. На этом счету должны храниться собственные средства компании в размере 10% от планируемой стоимости проекта в течение всего срока строительства.

Сам фонд будет создан как публично-правовая компания, чтобы контролировать движение средств внутри него было проще. Регулировать его финансовую деятельность будет Счетная палата. Возглавлять фонд будет наблюдательный совет из 9 человек, которых назначает правительство на 3 года. В совет обязательно должен войти один депутат и один сенатор.

Кроме того, к 1 января 2018 года Минсельхоз создаст единую информационную систему жилищного строительства, в которой будет отображаться информация обо всех не введенных в эксплуатацию объектах долевого строительства по всей стране. Для создания такой системы ведомство собирает данные из регионов. Решение о создании такой системы депутаты приняли на парламентских слушаниях по вопросу обманутых дольщиков, которые прошли в Госдуме 3 июля.