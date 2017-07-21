Над заместителем мэра Ярославля Алексеем Тороповым сгущаются тучи

Ярославль, , 12:46 — REGNUM Разобранный ларек на проспекте Октября в Ярославле может стоить кресла заместителю мэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития города Алексею Торопову.

Вопрос по ларьку был поднят сегодня на общегородском совещании главой города Владимиром Слепцовым, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Мэр возмутился тем, что почти разобранный ларек имеет непрезентабельный вид и портит своим видом город, кроме того, он может стать причиной аварии.

«На проспекте Октября объект нестационарный стоит прямо на светофоре. Во-первых, он уже разобран, внешний вид у него отвратительный, во-вторых, он стоит без договора, который закончился. Уберите его сегодня же. Я не знаю, какие вы будете применять меры, судебные или еще какие-то. А если человек погибнет? Кто будет отвечать? Я поручения давал уже не один раз», — сказал Владимир Слепцов своему подчиненному.

В ответ на гробовое молчание мэр высказался весьма резко и пообещал задуматься о кадровых мерах к ответственным лицам, то есть к профильному заместителю:

«Вы чего, дети что ли? Вы несете ответственность. Напишите ему предписание (обращение к ГИБДД — ИА REGNUM ). Или представление. Это руководитель, который отвечает за торговлю и в том числе за безопасность торговых объектов. А мы выводы сделаем, нужен ли нам такой руководитель, который боится взять на себя ответственность. Вы не уберете — уберут другие люди. Но мы не допустим, чтобы из-за этой халабуды, которая стоит и не работает, кто-нибудь попал в ДТП. А это случится. Вы же сами выезжали на место, я вам показал. Я хочу вам сказать, что вы последние дни дорабатываете, если он там останется. Чтобы сегодня-завтра его не было», — заявил Владимир Слепцов.

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