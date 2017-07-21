Во избежание санкций США: Россия и Венесуэла обсуждают новое соглашение

Каракас, , 14:30 — REGNUM «Роснефть», крупнейший производитель черного золота в РФ, ведет переговоры с венесуэльской Petróleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA) по поводу сделки по компании Citgo, которой принадлежит множество энергетических объектов в США. Переговоры ведутся для того, чтобы избежать осложнений из-за новых американских санкций. Об этом сообщает сегодня, 21 июля, издание Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Дело в том, что «Роснефть» является кредитором PDVSA. В 2016 году венесуэльская госкомпания заложила долю участия 50,1% в Citgo в рамках облигационного свопа с инвесторами на сумму $2,8 млрд. Позднее PDVSA заложила и оставшуюся долю участия 49,1% в Citgo «Роснефти». Это соглашение между «Роснефтью» и PDVSA спровоцировало серьезную критику со стороны американских сенаторов, которые не хотят, чтобы российская компания получила долю энергетических активов США с возможным нарушением существующих экономических санкций.

Как рассказал изданию один из источников, на этой неделе переговоры по поводу соответствующего соглашения были особенно активными, когда президент США Дональд Трамп пригрозил ввести «сильные экономические санкции» в отношении Венесуэлы. Подобная мера может быть осуществлена, если венесуэльский лидер Николас Мадуро помешает осуществлению планов по созданию нового законодательного органа, который сможет изменить конституцию страны.

В частности, новые американские санкции в отношении Венесуэлы могут затронуть экспорт венесуэльской нефти в США. Ограничительные меры могут также подорвать бизнес-модель Citgo, угрожают венесуэльской и российской собственности в США в долгосрочной перспективе. Другой источник сообщил, что в связи с этим «Роснефть» и PDVSA обсуждают возможность обмен доли Citgo на восемь ключевых сделок.

Так, если такая договоренность будет достигнута, то «Роснефть» может получить право председательствовать в ее совместных с PDVSA совместных предприятиях на ротационной основе, сможет заниматься крупными закупками. Это позволит «Роснефти» получить больше контроля над зарубежными операциями. Тем более, что сейчас руководители многих иностранных компаний жалуются на задержки и непрозрачность закупок, их неэффективность на совместных предприятиях, где контрольный пакет принадлежит PDVSA.

Министерство нефти Венесуэлы игнорирует просьбу прокомментировать эту информацию. Аналогичным образом поступили Petróleos de Venezuela, Sociedad Anonima и Citgo. В «Роснефти» от комментариев отказались.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас 100% акций Citgo, американской «дочки» PDVSA, в качестве залога находятся под контролем «Роснефти». В результате глава венесуэльского оппозиционного парламента Хулио Борхес призвал комитет США по иностранным инвестициям отменить сделку, поскольку она нарушает интересы США по безопасности. К тому же никакие долги, по мнению Борхеса, президента страны не признаются парламентов, если они не были с ним согласованы. Также обратился к американскому президенту с просьбой «не допустить захвата «Роснефтью» контроля над энергетической инфраструктурой США».

В случае, если «Роснефть» контролирует Citgo, то, с теоретической точки зрения, может контролировать и многие объекты американской нефтяной инфраструктуры. В настоящее время американская «дочка» PDVSA работает на территории 19 штатов США, используя разветвленную сеть трубопроводов, 48 терминалов и три нефтеперерабатывающих завода. Поэтому в начале мая 2017 года группа демократов и республиканцев Соединенных Штатов подготовила законопроект, суть которого состоит в том, чтобы «Роснефть» не могла контролировать какую бы то ни было американскую энергетическую инфраструктуру. Более того, в Вашингтоне считают, что сделка «Роснефти» и PDVSA по Citgo «угрожает национальной независимости» страны, что сделка является «политическим оружием Кремля».

Российская компания все подобные обвинения отвергает. Более того, глава «Роснефти» Игорь Сечин еще в мае этого года заявил, что его компания не собирается быть оператором Citgo.

Читайте ранее в этом сюжете: Сечин назвал обострение ситуации в РФ перед выборами целью санкций