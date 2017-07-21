На Балтике впервые начались российско-китайские военно-морские учения

Калининград, , 12:30 — REGNUM В Балтийском море сегодня, 21 июля, впервые начались российско-китайские учения. Со стороны России в морских маневрах участвуют корветы Балтийского флота «Стерегущий» и «Бойкий», которые накануне вышли из г. Балтийска Калининградской области.

Роль корабля-хозяина возложена на корвет Балтийского флота «Бойкий», который минувшей весной был признан лучшим кораблём Балтийского флота (в конкурсе приняли участи около 50 кораблей). Экипажу «Бойкого» предстоит обеспечить встречу и пребывание в российском порту китайских кораблей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе флота в Калининграде.

С китайской стороны в учениях принимают участие три корабля ВМС КНР во главе с эсминцем «Хэфэй».

Накануне масштабного мероприятия российские корветы провели контрольные артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям.

ИА REGNUM дополняет, что российско-китайские учения привлекли внимание Центра военных операций Дании. В частности представитель центра Клаус Расмуссен успокоил через СМИ датчан, что российские и китайские военные корабли по международным правилам не могут встать на якорь во фьордах или бухтах.