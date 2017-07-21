На выборах в муниципалитет Ярославля применяют «чёрный PR»

Ярославль, , 12:18 — REGNUM 21 июля в Ярославле была распространена газета «Ярославский дозор», в которой содержатся сведения, выставляющие в негативном свете ряд местных политиков. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На первой странице издания — фото председателя регионального отделения «Яблока» Олега Виноградова, и его обращение с просьбой о поддержке. Остальные страницы посвящены критике КПРФ и политиков-единороссов так называемой «старой команды».

Авторы выставляют в негативном свете лидера ярославского КПРФ Александра Воробьёва, депутата облдумы Илью Круглова, депутата Госдумы России Илью Осипова, вице-спикера регионального парламента Павла Исаева, экс-врио мэра Ярославля Алексея Малютина, экс-заместителя мэра Игоря Блохина, депутатов фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля Антона Голицына, Валерия Байло, Дениса Демина и Виталия Рыбакова.

Председатель регионального отделения партии «Яблоко» Олег Виноградов опроверг своё участие в издании и распространении данной газеты. Он допускает, что это «чёрнушная» газета — дело рук экс-руководителя регионального отделения «Яблоко».

«Я, и региональное отделение «Яблока» не имеем отношения к данному изданию. Исторически «Ярославский дозор» — газета экс-председателя областного отделения «Яблока» Владимира Зубкова. Кто-то мечтает вбить между нами и коммунистами клин. Я думаю, что это заказ. «Яблоко» и КПРФ — единственные 2 партии, которые резко критикуют исполнительную власть города и области», — рассказал Олег Виноградов.

Владимир Зубков от авторства газеты также отказался.

«Я не имею отношения к этой газете. У меня с КПРФ всегда были хорошие отношения. «Ярославский дозор» изначально это проект политтехнолога Николая Дейнеко, который ныне член совета регионального «Яблока». Из-за этого и из-за почерка, можно предположить, что это дело его рук», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Владимир Зубков.

Лидер Ярославского КПРФ Александр Воробьёв пока не видел «Ярославский дозор», и не смог прокомментировать появление такой газеты, пояснив, что контрагитация против КПРФ ведется всегда и пообещав подать заявление в правоохранительные органы.

Газета «Ярославский дозор» появилась в ярославской политической повестке во время выборов мэра Ярославля 2012 года. Тогда в трёх её выпусках распространялась негативная информация о кандидате на пост мэра Ярославля Якове Якушеве, а позднее ещё в одном — о его сопернике Евгении Урлашове. Авторство этой газеты взял на себя малоизвестный ярославский политолог Владимир Гринёв. После выборов мэра «Ярославский дозор» стал изданием регионального «Яблока», и выходил не регулярно, освещая деятельность областной партийной организации.