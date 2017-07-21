Орешкин и Козак экстренно вызваны в Госдуму на обсуждение «лесной амнистии»

Москва, , 12:16 — REGNUM Министр экономического развития Максим Орешкин и замглавы правительства РФ Дмитрий Козак не запланированно направляются в Госдуму для обсуждения законопроекта о так называемой «лесной амнистии». Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля, об этом в ходе последнего пленарного заседания весенней сессии заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Поступила информация, в связи с предложениями по обсуждению этого законопроекта к нам для участия в обсуждении должны подъехать заместитель председателя правительства Дмитрий Козак, который отвечал за разработку законопроекта при его внесении. И собирается приехать министр экономического развития Максим Орешкин», — рассказал Володин.

По его словам, встреча пройдет в закрытом режиме.

«Просьба руководителей фракции и председателей комитетов собраться в комнате президиума с тем, чтобы мы могли обсудить вопрос и затем рассказать о решениях, которые были приняты», — заявил Володин.

Депутаты и представители правительства будут обсуждать целесообразность принятия законопроекта в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании. Законопроект о так называемой «лесной амнистии» стоит в повестке пленарного заседания Госдумы 21 июля. Однако документ был принят во втором чтении только на предыдущем заседании, 20 июля. Ко второму чтению законопроект был существенно переработан, последние поправки профильный комитет раздал уже в зале во время пленарного заседания.

Кроме того, к началу заседания 21 июля финальный текст законопроекта был не готов, что нарушает регламент работы Госдумы. Депутаты не получили законопроект ни в бумажном, ни в электронном виде. В связи с этим в ходе заседания 21 июля все фракции Госдумы, кроме «Единой России», выступили за то, чтобы не нарушать регламент и не рассматривать законопроект в третьем чтении.

Однако большинство депутатов проголосовали за то, чтобы рассмотреть документ в третьем чтении, несмотря на то, что текст появился в открытом доступе только через 40 минут после начала пленарного заседания.

Так как законопроект был инициирован правительством, решение о том, рассматривать документ 21 июля или перенести вопрос на осеннюю сессию, депутаты будут принимать вместе с представителями правительства.