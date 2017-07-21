Россия поставит четыре вертолета Ми-171Е в Китай

Жуковский, Московская область, , 12:07 — REGNUM Российская Федерация и Китай договорились о поставках четырех вертолетов Ми-171Е в 2018 году. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Мы подписали контракт на поставку дополнительной партии транспортных вертолетов Ми-171Е и имущества к ним в Китай, — сказал Михеев. — Наши партнеры получат 4 машины».

При этом он добавил, что для модернизации вертолетов Ми-17 в 2018 г. Россия намерена поставить в Китай четыре двигателя для соответствующих машин ВК-2500.

«На МАКС-2017 мы заключили с китайской стороной контракт на поставку четырех современных вертолетных двигателей ВК-2500», — сказал Михеев.

Ми-171Е — одна из модификаций вертолета Ми-8/17. Вертолеты этой серии применяются при ликвидации последствий наводнений, землетрясений, техногенных катастроф, тушении лесных пожаров в различных уголках земного шара, а также для оказания медицинской помощи в полевых условиях.

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