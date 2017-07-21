Андрей Арешев, , 12:02 — REGNUM

Нам уже доводилось писать о многовекторной политике официального Баку, пытающегося укрепить свои внешнеполитические позиции на фоне прогрессирующих экономических проблем, потенциальной внутренней нестабильности и постоянных угроз Армении и Нагорному Карабаху возобновлением широкомасштабных боевых действий. Нулевая эффективность подобного рода действий в полной мере продемонстрирована в апреле 2016 года. Однако очередная эскалация боевых действий в регионе по-прежнему более чем вероятна, что, по-видимому, прямо связано с курсом части западного истеблишмента на эскалацию региональных конфликтов по периметру российской территории, включая, разумеется, нагорно-карабахский.

Внимание заинтересованной общественности не так давно привлек доклад Международной кризисной группы (МКГ) под символичным названием «Над Нагорным Карабахом сгущаются тучи». Эксперты этой западной неправительственной организации, специализирующейся на многочисленных региональных конфликтах, пришли к выводу о том, что Баку и Ереван более чем когда-либо близки к очередной военной схватке. Более того, они незатейливо проталкивают тезис о неизбежности возобновления в ближайшее время боевых действий с возможными запусками баллистических ракет, что безусловно приведет к массовым разрушениям и жертвам среди гражданского населения. Если Армению и Арцах пугают ударами по Степанакерту и Еревану, то Азербайджан — планами армянских сторон по возвращению утраченных территорий.

Доклады, регулярно выходящие из-под пера якобы «независимой неправительственной организации», издавна отличаются, мягко говоря, несбалансированным характером. Навязчивые утверждения о «взрывоопасном» характере ситуации неизменно идут «в одном флаконе» с настоятельными рекомендациями Еревану (как отмечалось МИД НКР еще в 2011 году) «смягчить позиции в переговорном процессе, в частности в вопросе окончательного статуса Нагорного Карабаха». Вот и сейчас среди принципиальных вопросов для переговоров эксперты МКГ не забыли «…возврат подконтрольных Армении некоторых территорий Азербайджану и уточнение статуса остальной спорной территории, населенной армянами».

И далее: «В ухудшающейся обстановке безопасности Армения не проявила интереса к дискуссиям для разрядки ситуации и начала реализацию концепции «нация-армия», которая, вероятнее всего, еще больше приводит к социальной милитаризации». Упоминается и о «мерах доверия для гарантий безопасности и промежуточного статуса Нагорного Карабаха», однако после «скорого и координированного возвращения оккупированных территорий Азербайджана». Это было написано год назад, по горячим следам «апрельской войны» 2016 года. Стоит ли напоминать, что ни тогда, ни сейчас об инициаторе все новых и новых витков военной эскалации эксперты «группы» предпочитают помалкивать?

Несмотря на изменения попечительского состава МКГ, в нем по-прежнему представлены такие нефтяные «гранды», как British Petroleum и Statoil. Связь Международной кризисной группы с транснациональными энергетическими компаниями общеизвестна, об этом неоднократно писали и армянские, и российские эксперты. Не менее примечательна деятельность напомнивших о себе отдельных американских экспертов и дипломатов, в частности, небезызвестного Мэтью Брайзы и Джеймса Уорлика. По информации независимого журналиста О. Малик, бывший американский сопредседатель Минской группы готов инициировать судебное разбирательство по фактам финансирования Нагорно-Карабахской Республики со стороны Армянского национального комитета Америки и Армянской ассамблеи Америки. Инициатива, получившая предварительное одобрение со стороны заместителя госсекретаря Джона Хефферна, свидетельствует о стремлении влиятельной части американских элит подорвать хрупкий баланс сил и интересов в нагорно-карабахском конфликте в пользу официального Баку, что противоречит в частности подходам российской дипломатии, нацеленной на содействие урегулированию конфликта исключительно путем взаимных уступок и компромиссов.

Видимо, в этой связи вовсе не случайно совпадение по времени всех этих провокационных телодвижений и очередного всплеска воинственных амбиций официального Баку, которые по-прежнему подкрепляются «энергетической дипломатией». Помимо становящейся все менее убедительной демонстрации экономической мощи Азербайджана, она призвана продемонстрировать ключевое значение этой страны в планах по перекачке энергоресурсов Каспийского бассейна в Европу в обход российской территории.

В середине минувшего мая азербайджанский лидер Ильхам Алиев поучаствовал в торжественной церемонии открытия буровой установки «Гейдар Алиев». Сообщается, что речь идет о разработанном совместно с сингапурскими партнерами уникальном устройстве общим весом 26 тыс. тонн и максимальной глубиной пробиваемых скважин более 12 тысяч метров. Буровая установка имени отца нынешнего азербайджанского лидера — первая и единственная в мире, обладающая технологией обеспечения давления в системе до 1400 атмосфер. Как рапортовало издание Energy Global, построенная по стандарту компании Keppel FELS буровая установка приспособлена для суровых условий окружающей среды Каспийского моря. Это первая современная полупогружная буровая установка, которая почти полностью была сооружена в Азербайджане.

Открывая буровую установку имени своего отца, Алиев-младший напомнил о необходимости сдачи в 2018 году в эксплуатацию газотранспортного проекта TANAP (Трансанатолийский газопровод), являющегося основным звеном так называемого Южного газового коридора, по которому «голубое топливо» Каспийского бассейна планируется перекачивать в страны Европы через территории Азербайджана, Грузии и Турции. По некоторым подсчетам, Азербайджан располагает запасами в 1,3 трлн кубометров газа и конденсата, основная часть которых приходится на шельфовое месторождение «Шах-Дениз». Добыча газа началась здесь в 2006 году и может существенно возрасти с запуском второй фазы его разработки в 2018 году. Согласно предварительным планам, первые 4 млрд кубометров будут поставлены в Грузию и Турцию. Через год объем поставок должен увеличиться до 12 млрд кубометров, а в 2020 году — до 16 млрд кубов, из которых 10 млрд пойдет в Европу.

Однако для поддержания пошатнувшейся финансовой стабильности страны одного «Шах-Дениза» явно недостаточно, и здесь надежды связаны с разработкой ряда других месторождений (упоминаются структуры «Апшерон», «Умид», «Бабак», «Шафаг-Асиман», «Нахичевань», «Карабах», причем в коммерческой рентабельности некоторых из них имеются серьезные сомнения). Так, разработку нефтегазоконденсатного месторождения «Карабах» планируется начать к 2021 году, если удастся найти средства и инвесторов. «…Обладая семью миллиардами баррелей нефтяных запасов и 30 триллионами кубических футов запасов природного газа, Азербайджан ежедневно доставляет около миллиона баррелей нефти в Европу, а также обеспечивает 40 процентов потребления энергоресурсов Израиля. Посредством новой трубопроводной сети «Южного газового коридора» Азербайджан ежегодно будет поставлять в Европу 16 миллиардов кубометров природного газа, обеспечивая энергетические потребности Европы», — повышает ставки посол Азербайджана в США Эллин Сулейманов.

Дипломат подчеркивает, что партнерство Баку с Вашингтоном охватывает самые разные направления; при этом немаловажно, что, занимая приграничное положение между Ираном и Россией, Азербайджан является надежным американским союзником в сложном окружении. Сходную идею продвигает в The Washington Times глава американской компании Caspian Group Holdings Роба Собхани, по мнению которого, «Азербайджан зарекомендовал себя как самый надежный партнер и гарант энергетической безопасности Запада в регионе Ближнего Востока». Бизнесмен (или лоббист?) не сомневается в геополитической значимости реализации проекта TANAP, позволяющего сократить зависимость Европы от России в поставках энергоресурсов и нуждающегося «в немедленной и полной поддержке Вашингтона». В свою очередь, министр энергетики США Рик Перри пригласил своего коллегу Натига Алиева (скончавшегося в начале июня в Турции от сердечно-сосудистого заболевания) к совместному участию в решении глобальных энергетических вопросов. Не приходится сомневаться, что «решение национальных и глобальных энергетических вопросов» будет продолжено и с новыми руководителями энергетической отрасли Азербайджана.

Делясь впечатлениями от недавней встречи глав арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде при участии Дональда Трампа, Ильхам Алиев поведал, что американский лидер, дескать, обещал более не вмешиваться в дела других государств со своими советами и поучениями. Очевидно, это обусловлено усиливающейся враждебностью по отношению к Ирану, имеющему с Азербайджаном протяженную границу, что предполагает как обострение отношений между Баку и Тегераном, так и усиление напряженности в регионе в целом, не исключая карабахский конфликт. Можно сколько угодно уверять, что антииранская линия действующей американской администрации никак не сказывается на состоянии дел в «треугольнике» Москва — Баку — Тегеран, однако вряд ли подобного рода мантры имеют отношение к реальности…

Между тем, наращивая сотрудничество с Западом и ожидая инвестиций от Саудовской Аравии, прикаспийская республика сталкивается с немалыми сложностями, способными помешать амбициозным планам ее превращения в энергетическую сверхдержаву. Так, в отчете международного рейтингового агентства Moody`s Investors Service отмечается: «…даже если новый газопровод начнет работать через 1−3 года, что позволит Европе диверсифицировать поставки газа, Азербайджан будет конкурировать с другими поставщиками газа в Европу, которые будут предлагать конкурентные цены». Можно предположить, что с началом экспорта газа в рамках проекта «Шах-Дениз» доходы существенно не вырастут: во-первых, на начальном этапе иностранные компании должны вернуть свои вложенные инвестиции; кроме того, в среднесрочной перспективе мировые цены на углеводороды вряд ли резко возрастут.

В последний день мая в Баку открылась очередная Международная выставка и конференция «Нефть и газ Каспия-2017» с участием компаний из США, Великобритании, Румынии и других стран, призванная подтвердить всеобщее внимание к энергетическим проектам Азербайджана. Прибывшая в Баку заместитель помощника государственного секретаря США по энергетической дипломатии Робин Данниган зачитала поздравительное послание Дональда Трампа, который ценит «партнерство, которое США и Азербайджан построили за последнюю четверть века», и ожидает «его дальнейшего роста». Также американский лидер высоко ценит «…важную роль Азербайджана в глобальной энергетической безопасности, включая развитие и экспорт энергоресурсов из Каспийского региона. Мы поддерживаем и приветствуем усилия Азербайджана по диверсификации экономики и рассчитываем на развитие двустороннего сотрудничества в новых сферах». Американский посол в Баку Роберт Секута сослался на письмо президента США, согласно которому в борьбе с терроризмом они действуют совместно с Азербайджаном. Вашингтон готов продолжать сотрудничество с Баку в сфере экономики, безопасности и (что особенно умилительно) демократических принципов.

Однако первый квартал 2017 года был отмечен противоречивыми тенденциями роста экспортных потоков на фоне снижения добычи нефти и газа. Так, за указанный период Азербайджан экспортировал 2 млрд 357,2 млн кубометров природного газа общей стоимостью 293 млн 875,7 тыс. долл. (спад на 33,4%)». В то же время в январе-апреле 2017 года Азербайджан снизил добычу нефти по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 9,5%, до 12,642 млн тонн, что связывается с выполнением достигнутых ранее соглашений о сокращении суточной добычи нефти. Добыча газа сократилась на 6,9%, до 9,245 млрд кубометров. И вполне естественно, что поддержанная на Венском саммите ОПЕК 24−25 мая инициатива о снижении добычи нефти находит полную поддержку у официального Баку, вовсе не заинтересованного в снижении цен на «черное золото». Однако ясно, что это вряд ли окажет долгосрочное положительное влияние на финансово-экономические проблемы страны.

11 мая основанный в 1992 году крупнейший в стране Международный банк Азербайджана (МБА) приостановил выплаты по иностранным валютным обязательствам, подав заявление о банкротстве в Нью-Йорке и объявив о начале переговоров с кредиторами по реструктуризации долга. «Министерство финансов надеется и ожидает, что держатели облигаций МБА в иностранной валюте согласятся поддержать предложенный план по реструктуризации, который позволит правительству предоставить помощь МБА», — прокомментировал ситуацию министр финансов Самир Шарифов. Проблемы у банка начались далеко не сегодня, однако правительство не может допустить краха этой крупнейшей кредитной структуры в стране, рекламирующей себя как надежное пристанище для иностранных инвестиций.

Напомним: в результате нескольких волн девальвации национальных денег манат обесценился более чем на 50 процентов, поднялись цены на импортируемое продовольствие и другие товары, резко упали золотовалютные запасы страны, усилился отток капитала. Спад в энергетическом секторе Азербайджана выразился в нехватке газа для внутреннего потребления — недостающие объемы пришлось импортировать из России. Призванные напугать соседей разрекламированные некогда многомиллиардные военные расходы существенно сокращаются. Эксперт агентства Frontier Strategy Group Марк Макнейм предупреждает потенциальных инвесторов, что в ближайшие годы в Азербайджане ожидается высокая инфляция, сокращение государственных инвестиций и сокращение расходов со стороны населения. Усиливается отток граждан за рубеж. Примечателен и такой факт — если на первых Европейских спортивных играх 2015 года Баку взял на себя оплату всех расходов спортивных делегаций, то страны-участницы открывшихся без излишней помпы IV Игр исламской солидарности оплачивают расходы на приезд и проживание своих спортсменов самостоятельно.

В этой связи вовсе не удивительно, что Государственный фонд национального благосостояния также испытывает серьезные проблемы. В 2016 году его запасы сократились до 64 млн долл., хотя еще в 2015 они оценивались в 323 млн долл., а в 2014 году — $523 млн. И такая тенденция, скорее всего, сохранится, поскольку власти Баку не отказываются от амбиций на превращение страны в крупный региональный центр добычи и транспортировки нефти и газа, одновременно педалируя антиармянскую истерию и военные приготовления, в том числе с привлечением основных военно-политических партнеров в Анкаре и Тбилиси. 23 мая в Батуми состоялась очередная встреча министров обороны трех стран, которая может рассматриваться в том числе как очередная попытка оказать политико-пропагандистское давление на Ереван.

После достижения при посредничестве России хрупкого перемирия по результатам «апрельской войны» 2016 года напряженность на линии соприкосновения периодически приближается к опасной грани. Уничтожение в мае при помощи израильской системы Spike зенитного комплекса «Оса» армии Нагорного Карабаха спровоцировало очередную эскалацию напряженности, что сопровождалось завинчиванием гаек во внутренней политике Азербайджана. Так, 12 мая был перекрыт доступ к оппозиционным интернет-ресурсам, включая радио «Азадлыг», телеканал «Туран», телепередачу «Азербайджан сааты» и интернет-сайт «Мейдан ТВ» (хотя известно, что подобного рода запреты легко преодолеваются). Усиливается давление на представителей этнических меньшинств, которые, помимо собственной воли, могут быть вновь втянуты в чужую для них войну за чуждые интересы. В местной печати распространяется информация о разоблаченной группировке, включавшей военнослужащих и гражданских, которые сотрудничали с армянскими спецслужбами, имеющая явный оттенок шпиономании. Согласно некоторым оппозиционным источникам, речь вообще могла идти о серьезных внутренних разборках, которые традиционно попытались списать на «происки армян».

Прогрессирующие экономические проблемы и потенциальные протестные настроения, во многом порождаемые политикой властей, они по-прежнему пытаются затушевать ультрапатриотической риторикой и переключением внимания общества на «внешнего врага». При этом путь военной эскалации крайне опасен, прежде всего, для самого Азербайджана, стремящегося поднять свою пошатнувшуюся инвестиционную привлекательность и перспективы в качестве ключевого звена транзита энергетических ресурсов. Гарантировать энергетическую безопасность страны-агрессора никто не будет — хотя бы потому, что пределы внешнего влияния на стороны конфликта хотя и велики, но вовсе не безграничны. Особенно — в случае непосредственной угрозы жизни десяткам и сотням тысяч мирных граждан. На вооружение армий Армении и Нагорного Карабаха поступают эффективные средства сдерживания, способные нанести потенциальному агрессору непоправимый урон. Это, кстати, признается и серьезными американскими экспертами, не скрывающими своих симпатий и последовательно выступающими против укрепления позиции России на территории бывшего советского Закавказья.

«Мы находимся в состоянии продолжающейся войны с Азербайджаном, ситуация на линии соприкосновения остается напряженной, но вместе с тем стабильной», — отметил командующий Армией обороны Нагорного Карабаха (Арцаха), министр обороны непризнанной республики Левон Мнацаканян. По его словам, «…если сравнить сегодняшнюю ситуацию с периодом после апреля 2016 года, то уровень эскалации снизился в несколько раз. Можно сказать, что нам удалось добиться того, что на линии соприкосновения с февраля 2017 года исключены диверсионные действия азербайджанских войск. Однако на нарушения режима прекращения огня противник получает чувствительный ответ». На передовой проведены серьезные инженерные работы, внедрены передовые системы видеонаблюдения. Человеческий фактор при отслеживании действий азербайджанской стороны в плохих погодных условиях снижен до минимума.

Все это и многое другое свидетельствует о бесперспективности военного пути решения нагорно-карабахского конфликта. Дальнейшее уклонение от серьезных переговоров, в ходе которых каждая из сторон должна пройти свою часть пути, чревато дальнейшим экономическим спадом и укоренением в Азербайджане радикальных настроений (в том числе с религиозной подоплекой). И в этом случае мечты о превращении страны в энергетическую сверхдержаву придется отложить очень надолго, если не навсегда.

И никакая Международная кризисная группа вместе с Джеймсом Уорликом не помогут.

«Ноев Ковчег»