Петербургское метро раскрыло количество камер слежения

Санкт-Петербург, , 11:57 — REGNUM На объектах Петербургского метрополитена установлено более 6000 камер видеонаблюдения, причем 3200 из них — камеры системы интеллектуального наблюдения. Об этом сообщила 21 июля пресс-служба подземки на фоне скандала вокруг претензий Ространснадзора к недостаточной антитеррористической защищенности метро Петербурга.

Напомним, после теракта 3 апреля Ространснадзор провел проверки метрополитена. Ведомство нашло нарушения и доложило о них руководству подземки и города. Ространснадзор вынес в адрес метро Петербурга 16 постановлений о привлечении к административной ответственности и выписал штрафы на 800 тыс. рублей. Метрополитен отверг претензии надзорного ведомства и оспорил их в судебном порядке.

Как подчеркивают в Петербургском метрополитене, оснащение подземки современными специализированными инженерно-техническими средствами проводится в рамках выделяемого финансирования. Причем эти средства способны эффективно решать задачи по обеспечению транспортной безопасности, а их технические характеристики соответствуют рекомендациям профильных силовых ведомств.

Помимо установки камер наблюдения, на станциях метро созданы пункты управления обеспечением транспортной безопасности, оснащенные досмотровыми техническими средствами.

Введены в эксплуатацию 356 стационарных металлодетекторов, установленных на станциях. В связи с этим увеличилось количество сотрудников, обеспечивающих досмотровые мероприятия, проведено их обучение, отметили в пресс-службе подземки.

«Только за прошедшие шесть месяцев текущего года работниками метрополитена посредством досмотрового оборудования на станциях было проверено свыше 7,8 млн человек, у которых выявлены 36 982 предмета, пронос которых в зону транспортной безопасности запрещен или ограничен. Среди них — боевое и травматическое оружие, охотничье оружие, электрошокеры, ножи различного назначения», — отчитались в Петербургском метрополитене.

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Однако, как уже известно, все предпринятые меры по обеспечению безопасности не смогли предотвратить проход в метрополитен террориста с двумя взрывными устройствами. Он проник в подземку на станции «Академическая» днем 3 апреля, воспользовавшись невнимательностью сотрудников службы контроля и отсутствием на станции в этот момент сотрудника полиции. В настоящее время по данному факту продолжается расследование по статье УК РФ «Халатность».

Напомним, днём 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» Санкт-Петербургского метрополитена произошёл взрыв. Взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник. В результате взрыва погибли 16 человек, в том числе сам террорист. Еще одну бомбу преступник ранее оставил на станции «Площадь Восстания». Ее удалось обезвредить.

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