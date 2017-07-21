Пушков: Россия не пытается «насолить США» в Сирии

Москва, , 11:34 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал заявление директора ЦРУ Майка Помпео, который ранее обвинил Российскую Федерацию в попытках «усложнить жизнь» США в Сирии.

«Россия не пытается «насолить США» в Сирии, — написал он. — А хочет предотвратить разрушение еще одного государства региона и его превращение в рай для террористов».

20 июля директор ЦРУ Майк Помпео на конференции по вопросам безопасности сообщил, что одной из целей присутствия России в Сирии является создание трудностей для США.

«Им (властям РФ) нравится незамерзающий военный порт и им нравится доставлять неприятности США. Думаю, они пытаются найти такие места, где они могут осложнить нам жизнь», — сказал он.

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