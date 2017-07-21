В ЛНР проводятся антитеррористические рейды полиции

Луганск, , 11:29 — REGNUM Сотрудники полиции Луганской Народной Республики для профилактики преступлений и выявления диверсантов проводят массовые проверки домов и квартир жителей ЛНР. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела участковых инспекторов полиции ЛНР Виталий Рада.

«На протяжении последних двух недель во время поквартирного обхода полицейские беседовали с горожанами, записывали новых жильцов или обновляли уже имеющиеся сведения, выявляли места проживания подозрительных граждан», — рассказал правоохранитель.

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По его словам, проверки проводят участковые инспекторы, задача которых — предотвратить готовящееся преступление или же в максимально сжатые сроки предоставить информацию о подозреваемых в совершении преступления.

«Подобные обходы обязательны не только в условиях военного конфликта, но и в мирное время. Естественно, что сейчас, когда участились случаи диверсий, обходам уделяется особое внимание», — резюмировал Рада.

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Напомним, что в Министерстве государственной безопасности Луганской Народной Республики заявили о задержании подозреваемого в подготовке теракта в ЛНР, который мог быть направлен в том числе против иностранных граждан.