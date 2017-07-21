Италия: «Россия выиграет, если в Северной Корее произойдет смена лидера»

Рим, , 11:25 — REGNUM В течение последних двух лет ритм и успехи ракетного испытания Северной Кореей росли в геометрической прогрессии, обеспечивая режиму Ким Чен Ына постоянное внимания международного сообщества. После того, как 4 июля состоялся запуск межконтинентальной баллистической ракеты, растет опасение по поводу возможного кризиса, охватившего 38-ю параллель.

Итальянский журнал о геополитике East Journal задается вопросом о методах разрешения северокорейского кризиса. Перед лицом неудач международного сообщества Вашингтон пригрозил решать вопрос в одиночку. Согласованные и односторонние действия, как считает издание, имеют то же самое препятствие: расходящиеся интересы заинтересованных сторон.

«Если отношения между Северной Кореей и Китаем легче понять, то отношения с Россией имеют некоторую двусмысленность», — сообщается в статье.

Глубокими являются экономические связями, Москва стоит в официальном рейтинге союзников Пхеньяна. Однако, взаимная симпатия не выходит за рамки взаимного обогащения.

«Враждебность к Соединенным Штатам, которую многие определили как ключ к этому партнерству, хороша, но ее не достаточно, чтобы заставить Россию забыть свой прагматизм».

По мнению автора статьи, сегодняшние риски для безопасности Москвы, на самом деле, могут играть не пользу Кима. В то время как Россия продолжает работать над темой стабилизации на Дальнем Востоке, возможная война с Северной Кореей скажется губительно не только из-за ядерной угрозы, но в особенности из-за возможности вмешательства США. Поражение Пхеньяна, правдоподобное, может подорвать экономическое проникновение, которого достигла Москва.

«Но если ни бездействие, ни военное вмешательство (США) волнует Москву, то на что она была бы согласна?» — спрашивает издание.

Есть те, кто предлагает нанять посредника, который бы смог заставить Кима одуматься. Список возможных посредников невелик. Если исключить Россию и Китай, прямо заинтересованных стран, остается Вьетнам — идеологически совместимый с Пхеньяном, но управляемый Вашингтоном. На самом деле, однако, Москва не отдаст просто так карты в руки ни США, ни Вьетнаму — который является ключом азиатской стратегии России.

Для решения проблем, аналогичных вопросам прямого вмешательства, смена режима, по мнению East Journal, также должна быть исключена.

«При настоящем положении вещей считаем, что Кремль не может считать неблагоприятным вариант обезглавливания режима в Пхеньяне», — заявляет автор и подчеркивает, что это имело бы смысл, если бы Кима все признали ответственным за увеличение количества ракетных испытаний. Конечно, его ликвидация не положит конец структурной северокорейской воинственности. Однако, стратегия Ким Чен Ына балансирования на грани войны рискует превратиться в геополитическое самоубийство.

В заключении статьи делается вывод о том, что даже от смены руководителя в Северной Корее Москва выиграла бы на всех фронтах. Во-первых, уменьшиться риск конфликта вдоль восточных границ, но без проблем прямого военного вмешательства. Во-вторых, участие в этом плане удовлетворило бы такую яркую необходимость России в руководстве. В-третьих, выживание самого режима как такового обеспечит продолжение экономических связей, построенных Москвой на протяжение многих лет.