Министр иностранных дел Австрии вновь пригрозил закрыть границу с Италией

Рим, , 11:22 — REGNUM «Мы требуем, чтобы было остановлено переправление нелегальных мигрантов с итальянских островов, таких как Лампедуза, на материк», — заявил министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц после встречи в Вене со своим итальянским коллегой Анджелино Альфано.

Новость публикует газета La Repubblica. Если Италия продолжит постоянную транспортировку мигрантов на материк, откуда они двигаются север, это, по словам австрийского министра, не только увеличит расходы в Центральной Европе, но и поддержит новые высадки мигрантов.

«Спасение в море не должно быть билетом в Европу», — подчеркнул Курц.

Мгновенный ответ мэра острова Лампедуза напечатали итальянские СМИ.

«Подобное заявление я бы ожидал от скинхеда, — заявил Тото Мартелло журналистам. — Но уж, конечно, нет от представителя института страны Европейского сообщества. Очевидно, что Курц даже не знает о размерах Лампедузы и забывает, что на нашем острове живут всего шесть тысяч жителей, которые чувствуют себя европейцами», — объяснил мэр острова и выразил предположение, что министр иностранных дел Австрии не знает, как происходят высадки, при каких условиях спасают мигрантов, прибывающих в Лампедузу, и не знает, как много усилий приложили жители острова для приема беженцев.

Как сообщает la Repubblica, министр иностранных дел Австрии пока доволен сотрудничеством с Италией, однако подчеркнул, что если Италия решит давать пропуска мигрантам, то итало-австрийская граница, уже ставшая предметов политической перепалки, будет закрыта.

«С министром иностранных дел Альфано всегда приятно встретиться, и я друг ясности, — пояснил Курц. — Я сказал так: хватит нелегальных мигрантов из Лампедузы на материковой части Италии. В настоящее время в Бренно налажено сотрудничество полиции, но если Италия будет продолжать отправлять мигрантов на север, то мы закроем наши границы».

Встреча министров иностранных дел Италии и Австрии состоялась в четверг, 20 июля, на полях заседании Постоянного совета ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе), председательство Италии в этой организации начнется с 1 января 2018-го. Среди итальянских приоритетов будущего председательства Альфано назвал привлечение внимания к странам юга и Средиземноморья, потому что именно с юга исходят самых серьезные угрозы для ЕС и мира: терроризм и миграционный кризис.