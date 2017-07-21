Милонов опасается, что в кофе Starbucks подсыпают «порошок извращений»

Санкт-Петербург, , 11:23 — REGNUM Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов направил письмо в адрес руководства российского представительства сети кофеен Starbucks с требованием разъяснить позицию компании относительно её политики в части пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сегодня, 21 июля, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе парламентария.

«Не секрет, что сеть проводит политику поддержки разного рода сообществ и групп, пропагандирующих антисемейные и вредные ценности для нормального общества. В частности неприкрытое сочувствие гомосексуализму и иным перверсиям, бесспорно, противоречит фундаментальным российским ценностям, основанным на институте крепкого брака и семьи», — подчеркнул Милонов в своем обращении.

По словам депутата, СМИ неоднократно сообщали о фактах явной пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений со стороны руководства Starbucks в России.

«Компания занимается не только продажей кофе, но и продвижением некого набора ценностей, не в полной мере соответствующих многонациональному народу России. Можно расценивать такую позицию, как сознательную диверсию либо явное неуважение к российской культуре», — уверен Виталий Милонов.

По словам парламентария, главными посетителями кофеен является молодежь, восприимчивая к пропагандистским манипуляциям.

«Не подсыпают ли «гомодиверсанты» в каждую чашку кофе, купленную в этой забегаловке, смертельный порошок извращений?» — задается вопросом депутат.

В своем письме Виталий Милонов просит дать российский филиал Starbucks четкие и публичные разъяснения относительно своей позиции поддержки организаций, пропагандирующих гомосексуальный образ жизни среди российских покупателей кофе.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал российский закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних нарушением права граждан на свободу самовыражения. В том числе и детей, которые, по мнению Страсбургского суда, имеют право на информацию о нетрадиционной ориентации, а представители ЛГБТ-сообщества — на распространение такой информации, в том числе и среди несовершеннолетних.

Особенно резко по поводу этого решения высказывался депутат Виталий Милонов, автор аналогичного закона Санкт-Петербурга. Ожидается, что Минюст РФ в течение трех месяцев обжалует решение (ЕСПЧ), признавшего «дискриминационным» российский закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.

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