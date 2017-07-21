Военный Донбасс: Идут бои под Донецком, погибли пятеро солдат ВСУ

Киев, , 11:18 — REGNUM В Донбассе наиболее горячей точкой остается Донецкое направление. Противоборствующие стороны применяют артиллерию, минометы, БМП, БТР и весь спектр пехотного вооружения. Данную информацию 21 июля подтверждают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, НМ ДНР и спикер штаба «АТО», подполковник ВСУ Анатолий Стельмах, передает ИА REGNUM.

Так, пресс-служба Народной милиции ДНР сообщает, что 20 июля киевские силовики 41 раз нарушили режим тишины, применяя артиллерийские орудия, минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие. «За прошедшие сутки ВС Украины 41 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 14 населённых пунктов республики», — сказал ДАН источник в ДНР.

По уточненным данным, в результате обстрелов в Ясиноватой ранения получила женщина.

«Вчера около 20:00 украинские силовики обстреляли Ясиноватую, по улице Каштановая, 19 снаряд упал прямо в огород, где в это время находилась женщина. Она получила осколочное ранение в ногу и была доставлена в больницу», — рассказал источник в администрации Ясиноватой.

При этом пресс-служба МЧС ДНР уточняет данные о повреждении частных домов в Зайцево и Ясиноватой (ДНР).

«19 июля в пос. Зайцево: ул. Кондратенко — разрушение частного жилого дома; ул. Макара Мазая — повреждение остекления частного жилого дома. 20 июля в Ясиноватой: ул. Солнечная — повреждение 1,5 кв. м наружной стены дома, 5 кв. м кровли, остекления частного жилого дома; ул. Курортная — разрушение пристройки площадью 15 кв. м, повреждение наружной стены дома площадью 4 кв. м, остекления частного жилого дома; повреждение остекления двух частных жилых домов… Сведений о жертвах и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Кроме того, Народная милиция ЛНР информирует, что 20 июля киевские силовики 10 раз обстреляли позиции ЛНР в населенных пунктах Первомайск, Калиново, Донецкий, Нижнее Лозовое, Калиновка, Желобок, Красный Яр и под Станицей Луганской. Огонь велся из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В свою очередь спикер штаба «АТО» Стельмах заявил, что за прошедшие сутки «пятеро украинских военных погибли, восемь получили ранения».

По его словам, в Авдеевке и на шахте Бутовка (Донецкое направление) войска ДНР четыре раза обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия.

Он сообщил, что на Луганском направлении войска ЛНР нарушили режим перемирия вблизи Станицы Луганской, у Донецкого и Водяного.

«Всего за минувшие сутки противник 29 раз открывал огонь по нашим позициям. В ответ силы «АТО» 16 раз применяли оружие», — подытожил Стельмах.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка ДНР отмечает факты стягивания и распределения вдоль всей линии соприкосновения тяжелого вооружения ВСУ.

«Отмечено прибытие в пгт Красная Гора (27 км от линии соприкосновения) восьми танков. В Красногоровку (3 км до линии соприкосновения) прибыли пять танков», — сказал Басурин.

Напомним, 21 сентября 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе подписали Рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. В соответствии с договором 1 и 7 октября 2016 года подразделения ВСУ, ДНР и ЛНР провели отвод сил и средств в районах Золотого (под контролем ВСУ) и Петровского (ДНР). У Станицы Луганской (под контролем ВСУ) противоборствующие стороны до 70 раз срывали процесс разведения войск. 18 февраля 2017 года в Мюнхене прошла встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России, на которой дипломаты обсудили вопросы прекращения огня и вывода тяжелого вооружения из Донбасса. Кроме того, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил о планах увеличить до 20 количество зон разведения украинских войск и армий ДНР/ЛНР вдоль линии соприкосновения в Донбассе.