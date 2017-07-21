Ярославские коммунисты выдвинули кандидатов на выборы в муниципалитет

Ярославль, , 10:36 — REGNUM Ярославское отделение КПРФ провело заседание бюро обкома, на котором был утвержден список кандидатов на выборы в муниципалитет Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном комитете партии.

Выборы в муниципалитет проходят по смешанной системе: половина депутатов избирается по одномандатным округам, половина — по партспискам, при этом список привязан к территориальным группам, совпадающим с одномандатными округами. Общая часть списка отсутствует. Такая схема была создана для того, чтобы бороться с «паровозами», когда лидер партии возглавляет общий список, и тянет за собой менее известных кандидатов.

Эта система определила стратегию коммунистов. Новшеством в ней является то, что по спискам идут действующие депутаты Ярославской областной думы: Александр Воробьев, Елена Кузнецова и Эльхан Мардалиев. Вероятно, они должны сыграть роль «паровозов» в своих группах, но при этом расположены на вторых позициях. В случае победы в этих округах региональные парламентарии не попадут в депутаты муниципалитета, но в ходе компании могут агитировать избирателей, поддерживая своих «младших» товарищей.

В списках КПРФ три действующих депутата муниципалитета: лидер фракции, заместитель директора АО «Яргорэлектротранс» Валерий Байло, журналист Антон Голицын и предприниматель Денис Демин.

Также за пост депутата поборются действующие депутаты Кузнечихинского сельского поселения Евгения Овод и Наталья Бобрякова.

Ожидается, что КПРФ на этих выборах будут вести кампанию с яркой протестной повесткой — именно от этой партии звучит наиболее жесткая критика мэрии города и областного правительства. С другой стороны «размывать» протестные голоса исполнительная власть будет при помощи партий-спойлеров. По мнению экспертов, их роль возьмут на себя «Родина» и «Коммунисты России». На выборах 2012 года КПРФ получила 4 мандата в муниципалитете.

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