Экс-глава Бурятии может стать сенатором от республики

Улан-Удэ, , 10:25 — REGNUM Бывший глава Бурятии Вячеслав Наговицын после выборов главы региона в сентябре 2017 года может стать сенатором от республики.

Известно, что кандидаты в главы Бурятии подали в избирком имена тех, кого они хотят видеть будущими сенаторами в случае своего избрания. По словам председателя республиканского избиркома Дмитрия Ивайловского, в настоящее время проходит проверка 12 кандидатур на соответствие сенаторской должности, которая должна завершиться до 26 июля.

Кандидатуру Наговицына на рассмотрение в избирком внёс врио главы Бурятии Алексей Цыденов. Также среди претендентов в списке Цыденова значатся действующий сенатор Татьяна Мантатова и лидер местных справороссов Иринчей Матханов, сообщает «Информ Полис online».

В списке кандидата в главы Бурятии от КПРФ Вячеслава Мархаева — депутаты Народного хурала Виктор Малышенко и Екатерина Цыренова, а также депутат горсовета Анатолий Ковалев.

Выдвиженец «Коммунистов России» Батодалай Багдаев внёс на рассмотрение в избирком кандидатуры общественного деятеля Надежды Низовкиной и двоих бывших депутатов хурала Игоря Бобкова и Найдана Чимбеева. А Сергей Дорош из ЛДПР в качестве будущего сенатора хотел бы видеть либо депутата республиканского парламента Татьяну Берлину, либо политолога Алексея Михалева, либо предпринимателя Алексея Семенова.

Добавим, эту информацию корреспонденту ИА REGNUM в ресизбиркоме комментировать отказались, сославшись на то, что обнародуют все подробности не ранее 26 июля, к моменту окончания регистрации кандидатов в главы региона.

Между тем источник ИА REGNUM в республиканском правительстве подтвердил, что Наговицын значится среди претендентов в списке Цыденова.

Напомни, ранее депутат Народного хурала от КПРФ Баир Цыренов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что «из достоверных источников» известно следующее: после выборов Алексей Цыденов, если он победит, назначит Наговицына на должность сенатора от Бурятии.

Читайте также: «Только без политики»: бурятам решили напомнить об экс-губернаторе

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Наговицын, руководивший Бурятией с 2007 года, досрочно ушёл в отставку по собственному желанию в феврале 2017 года, отказавшись также от намерения участвовать в предстоящих сентябрьских выборах главы республики. Врио главы Бурятии был назначен замминистра транспорта РФ Алексей Цыденов.

Несмотря на то, что Наговицын заверял, что принял решение об отставке самостоятельно, эксперты, опрошенные ИА REGNUM, пришли к выводу, что это решение всё-таки было инициировано Кремлём.

Читайте также: «Решение об отставке главы Бурятии все-таки инициировано Кремлем»

Стоит отметить, что тогда за весьма непродолжительный период времени решился вопрос об отставке ещё ряда глав регионов.

После отставки имя Наговицына не часто появлялось в местных СМИ. И вот в июле текущего года бурятам решили напомнить о бывшем губернаторе. Наговицын дал «большое интервью» одному из местных телеканалов. Политолог Алексей Михалев тогда сделал вывод, что бывший глава Бурятии хочет быть полезен республике и «ищет себя в поле бурятской политики».

Читайте также: Экс-главу Бурятии «ещё рано списывать со счетов»

Выборы главы Бурятии пройдут 10 сентября 2017 года, в единый день голосования. Приём документов от претендентов на этот пост уже завершился. Из шести выдвинутых кандидатов подготовить необходимый пакет документов, и, в первую очередь, собрать подписи депутатов и муниципальных глав, сумели четыре человека. Это выдвиженец «Коммунистов России», гендиректор «Газеты Улан-Удэ» Батодалай Багдаев, помощник депутата Госдумы Сергей Дорош из ЛДПР, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ) и врио главы республики Алексей Цыденов, выдвинутый «Единой Россией». Ещё два выдвинутых кандидата выбыли из борьбы за кресло главы Бурятии, так как не успели сдать необходимый набор документов.

Читайте ранее в этом сюжете: Собрать подписи для выдвижения на пост главы Бурятии смогли четыре политика