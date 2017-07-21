Министр финансов Германии сравнил Турцию с ГДР

Берлин, , 10:33 — REGNUM На фоне «незаконных» арестов в Анкаре Вольфганг Шойбле сравнил Турцию с Германской Демократической Республикой (ГДР), пишет 21 июля Berliner Morgenpost.

«То, что сейчас происходит в Турции, произвольные и незаконные аресты правозащитников и журналистов, напоминает мне то, что было в ГДР, — отмечает министр в интервью изданию.

Всем приезжающим в ГДР было понятно, что, если что-то случится, им никто не поможет».

Таким образом, Шойбле поддержал министра иностранных дел Габриэля Зигмара, который порекомендовал гражданам ФРГ не посещать без крайней необходимости Турцию, так как «им не гарантирована безопасность».

Федеральный министр юстиции Хайко Маас также подчеркнула, что «права приезжих в Турцию могут, к сожалению, быть нарушены».

Напомним, шесть активистов и руководитель Amnesty International в Турции до сих пор находятся под стражей в турецкой тюрьме.

Они обвиняются в совершении преступлений, связанных с оказанием поддержки террористам. В числе арестованных есть граждане Германии и Швеции.

Десять сотрудников правозащитной организации были задержаны 5 июля, однако лишь четверо были освобождены 18 июля по решению суда: они до сих пор находятся под контролем полиции.