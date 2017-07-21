Врио главы Удмуртии определяется с сенаторами

Ижевск, , 10:05 — REGNUM Врио главы Удмуртии Александр Бречалов представил в Центризбирком республики листы с подписями депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов. Кроме того, в документах указаны кандидатуры, которые в случае победы Бречалова в выборах на пост главы республики могут стать представителями региона в Совете Федерации, сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

«Как того требует процедура, сегодня я также предложил свою «тройку» кандидатов в представители правительства Удмуртии в Совете Федерации. Это: глава Россотрудничества Любовь Глебова, директор фонда «Сообщество» Иван Черезов и Главный федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Мусин», — сообщил Бречалов.

Напомним, в настоящее время представителем исполнительной власти в Верхней палате российского парламента является Александр Чекалин. Представитель Госсовета Удмуртии Александр Волков скончался в мае 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на пост главы Удмуртии претендуют представители еще семи партий. «Справедливая Россия» выдвинула кандидатуру руководителя регионального отделения партии Фарида Юнусова.

ЛДПР утвердила кандидатуру главы фракции в Госсовете Удмуртии Тимура Ягафарова.

От КПРФ на пост главы республики претендует первый секретарь удмуртского отделения партии Владимир Бодров.

Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) выдвинула кандидатом главного редактора МАУ «Столица Ижевск» Андрея Иванова.

Кандидатом от «Партии народной свободы» (ПАРНАС) стал менеджер отдела сбыта фирмы «Гюнтнер-Иж» Олег Овчинников.

«Партия возрождения России» выдвинула главу регионального отделения Павла Бутченко. И «Партию налогоплательщиков России» представит Людмила Ниязова.

Пакеты документов с подписями депутатов и кандидатурами сенаторов принимаются до 26 июля.

Напомним, в единый день голосования 10 сентября жители Удмуртии выберут главы республики и депутатов Государственного совета шестого созыва.