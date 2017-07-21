«Часы Путина» приобрели за 1 млн евро

Монако, , 09:16 — REGNUM

В Монако на аукционе Antiquorum продали часы, владельцем которых назвали человека по имени «Владимир Владимирович Путин». Об этом сообщили Русской службе ВВС в компании Monaco Legends.

Информация о том, кто стал новым владельцем часов, не разглашается. Однако известно, что дорогостоящая модель Patek Philippe Triple Complication обошлась неизвестному в €1,054 млн.

«Часы проданы, — сообщили в компании. — Мы не можем раскрыть имя нового владельца по причинам конфиденциальности этой информации».

Аукцион Antiquorum в Монако проходил с 19 по 21 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня 2017 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о возможной продаже «часов Путина» на аукционе Antiquorum в Монако.

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